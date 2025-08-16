Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja hitu Telewizji Polskiej - "The Voice Senior" - w którym to swoje wokalne umiejętności prezentują uczestnicy po 60. roku życia. Seniorzy z całej Polski już po raz siódmy będą mieli okazję zawalczyć o muzyczne marzenia. Premiera pierwszego odcinka zapowiedziana została na styczeń 2026 r.

Z każdą chwilą poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących nadchodzącej edycji. Niedawno ogłoszono, że do show dołączy nowy prowadzący - u boku Marty Manowskiej w siódmym sezonie wystąpi Łukasz Nowicki. Telewidzowie znają prezentera m.in. z teleturnieju "Postaw na milion" czy programu "Pytanie na śniadanie".

Wiadomo już także, jak będzie prezentował się skład trenerski przyszłej edycji. W obrotowych fotelach zasiądą: powracająca do formatu Alicja Majewska, znani i uwielbiani przez fanów show Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski, a także debiutująca w tej roli Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska została trenerką "The Voice Senior". Zdradziła, co dzieje się za kulisami programu TVP

W ostatnim wywiadzie z Pomponikiem Majka Jeżowska zdradziła nieco szczegółów zza kulis "The Voice Senior". Autorka hitu "A ja wolę moją mamę" opowiedziała, jak zareagowała na propozycję bycia trenerką. "Bardzo się ucieszyłam, bo marzył mi się fotel już dawno... Co prawda, marzył mi się 'The Voice Kids', ale to było dawno, kiedy jeszcze nie byłam seniorem. A teraz jestem seniorką, więc wydaje mi się, że pasuję do 'The Voice Senior'. Świetnie się bawię" - stwierdziła legendarna piosenkarka.

Majka Jeżowska o ocenianiu seniorów: "Nigdy nie wiesz, czym urazisz"

Zapytana o to, czy trudno ocenia się umiejętności wokalne seniorów, artystka wyznała, że w programie w wyjątkowy sposób traktuje się wygłaszanie opinii. "To jest specyficzny program, bo tu nie oceniamy talentu. Ci ludzie spełniają swoje marzenia w tym programie. To nie jest to, że oni za chwilę mają nagrać płytę, choć oczywiście, że trzeba się pokazać jak najlepiej" - stwierdziła Jeżowska.

"To jest tak, jak jedziesz w odwiedziny do babci. Nie możesz mówić wszystkiego, bo nigdy nie wiesz, czym urazisz. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo to są ludzie z historiami, czasami z trudnymi przeżyciami. Cieszą się, że przyjeżdżają do Warszawy, stają na tym środku i śpiewają - mnie się to bardzo podoba" - dodała wokalistka.

Okazuje się, że trenerka ma swoje upodobania. Wśród uczestniczek szuka pań z delikatnym głosem, a z kolei uczestnicy powinni być jej zdaniem przebojowi i pełni werwy. "Ja patrzę na taką... łagodność w głosie - jeśli chodzi o panie. Lubię jasne głosy żeńskie. A u panów - żeby to był senior w dżinsach, senior z pazurem, żeby jeszcze był taki wiesz..." - opowiedziała Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska zdradziła, jak wyglądają jej relacje z pozostałymi trenerami. Kto najbardziej jej dogryza?

W rozmowie z Pomponikiem artystka wyjawiła także, jak dogaduje się z pozostałymi trenerami. "Bardzo dobrze! Każde z nas jest inne, ale świetnie się bawimy i szanujemy. Czasem sobie dokuczamy, jest bardzo wesoło, żartujemy. Wydaje mi się, że tworzymy taką fajną, nieoczywistą energię" - stwierdziła.

Zapytana o to, który z trenerów jest w stosunku do niej najbardziej dokuczliwy, odpowiedziała wymijająco, że panowie. Po chwili jednak zasugerowała, że to z Andrzejem Piasecznym wchodzi w najwięcej przyjacielskich konfliktów. "To jest takie przekomarzanie się!" - podkreśliła gwiazda.

Okazuje się, że pomiędzy trenerami panuje znakomita atmosfera, choć w walce o najlepsze głosy polskich seniorów potrafią sobie dogryźć. "W siódmej edycji 'The Voice Senior' nie będzie nudy! Zapewniam was o tym ja, Majka" - podsumowała trenerka, zapraszając widzów do oglądania nadchodzących odcinków.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA