W minioną sobotę widzowie TVP mieli okazję obejrzeć ostatnie Bitwy trwającej obecnie 16. edycji "The Voice of Poland". Trenerzy w składzie: Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach oraz powracająca do formatu po sześciu latach Margaret znacząco okroili liczbę uczestników znajdujących się w ich drużynach. Teraz każdy z mentorów ma pod swoimi skrzydłami siedem osób, które powalczą między sobą w Nokautach.

Przed uczestnikami "The Voice of Poland" decydujące starcia, po których dowiemy się, kto trafi do odcinków na żywo. Już w najbliższą sobotę, 1 listopada o godzinie 20:30, każdy z trenerów będzie musiał pożegnać troje ze swoich podopiecznych.

"The Voice of Poland" wkracza w decydujący etap! W studiu poleją się łzy

Okazuje się, że Nokauty to najtrudniejszy moment programu zarówno dla wokalistów, jak i trenerów 16. edycji. Z zapowiedzi nadchodzącego odcinka dowiadujemy się, że poziom, który prezentują uczestnicy, jest na tym etapie już bardzo wysoki. Podjęcie odpowiedniej decyzji jest więc prawie niemożliwe. Jeden z werdyktów, który zmuszona będzie wygłosić Margaret, sprawił, że podczas nagrań w studiu wylało się morze łez.

"Jesteś genialny. Tylko dlatego, że nie mam więcej danych na twój temat, musisz pożegnać się z programem. Bardzo przepraszam" - powiedziała z wielkim żalem trenerka do tajemniczego uczestnika. "Ciężka robota" - dodał Tomson, zasiadający w fotelu obok.

Wraz z Margaret po chusteczkę sięgnie także Ania Karwan - dodatkowa trenerka obecna podczas wszystkich odcinków za kulisami. Kompletuje ona swój własny team w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" emitowanym przez platformę TVP VOD. Do drużyny wybiera osoby spośród tych, które odrzucone zostały przez Tomsona i Barona, Margaret, Michała Szpaka i Kuby Badacha.

Decyzje w Nokautach przerastają trenerki. "Wybieranie pomiędzy genialnym wokalem a genialnym wokalem"

"W takiej sytuacji nie ma dobrych decyzji. Wybieranie pomiędzy genialnym wokalem a genialnym wokalem jest szalenie bolesne. Jak żyć?" - przyznała tuż po nagraniach Margaret, dla której decyzje w Nokautach nie były łatwe.

"Ta edycja 'The Voice of Poland' jest inna niż wszystkie. W Nokautach słychać było emocje surowe i prawdziwe - takie, które nie potrzebują ozdobników ani technicznej perfekcji. Bo w śpiewaniu nie chodzi o doskonałość, ale o odwagę i intencję. Ten etap poruszył mnie szczególnie, bo znalazłam tu ludzi, którzy tak jak ja wyśpiewują swoją prawdę" - dodała Ania Karwan jako piąta trenerka.

Z którymi z uczestników w najnowszym odcinku pożegnają się trenerzy? Jaka decyzja Margaret wywoła aż tak ogromne emocje? Kogo zdecyduje się uratować Ania Karwan? Widzowie dowiedzą się wszystkiego już 1 listopada o godzinie 20:30, włączając TVP2 i TVP VOD.

Po Nokaucie w "The Voice of Poland" polały się łzy! TVP