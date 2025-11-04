Nowa współprowadząca "The Voice of Poland". Zaskakujące ogłoszenie TVP!

26-letnia Hi Hania jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. NA TikToku ma ponad 2,2 mln obserwujących. Kolejne 1,3 mln śledzi ją na Instagramie, a ponad 730 tys. widzów subskrybuje jej kanał na YouTubie.

Oprócz lifestylowego contentu, którym dzieli się na swoich kanałach, Hi Hania pasjonuje się muzyką. Od dawna tworzy swoje solowe utwory oraz jest członkinią popularnej ekipy Genzie. Na początku roku zadebiutowała w filmie "100 dni do matury", w którym zagrała jedną z głównych ról.

"The Voice of Poland": Hi Hania w nowej roli

Hanna Puchalska (bo tak naprawdę nazywa się Hi Hania) w sobotę zadebiutuje w roli współprowadzącej "The Voice of Poland" podczas odcinków na żywo.

"Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam 'The Voice of Poland', czułam emocje uczestników - ten stres, ekscytacje. Nigdy nie pomyślałabym, że pewnego dnia znajdę się w tym programie jako współprowadząca. Cieszę się bardzo, bo 'The Voice of Poland' jest o odwadze, by pokazać swój głos i serce. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego - być tak blisko muzyki, emocji i ludzi, którzy spełniają swoje marzenia. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jedno z tych doświadczeń, które od dawna było na mojej bucket liście" - mówi Hi Hania, która będzie wspierać duet prowadzących: Paulinę Chylewską i Macieja Musiała.

Nowa osoba zastąpi innego influencera - Jana Dąbrowskiego, który jednak pojawi się w 9. edycji "The Voice Kids" (premiera w TVP wiosną 2026 r.).

"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:

Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm i Zhanneta Saparava

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Gabriela Kurzac i Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Katarzyna Skiba

Drużyna Barona i Tomsona: Roksana Ostojska, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner.

W trwającej obecnie 16. edycji programu "The Voice of Poland" po raz pierwszy pojawił się nowy etap nazwany Comeback Stage - wzięło w nim udział 10 osób, które zostały wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Trafiły one pod skrzydła dodatkowego, piątego trenera - to stanowisko objęła Anna Karwan, która w siódmej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ścisłego finału (ostatecznie zajęła trzecie miejsce).

Do Etapu 2 Comeback Stage przeszło łącznie trzech uczestników, którzy w parach zmierzyli się z trójką wybraną spośród wokalistów, którzy odpadli w Bitwach. Spośród trzech zwycięzców trenerka wybrała tylko jedną osobę zakwalifikowaną do występu na żywo - została nią Żaneta Chełminiak.

Drugiego uczestnika do ekipy Anny Karwan wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym spośród czterech wyeliminowanych wcześniej w Nokaucie. W sumie w półfinałowym odcinku na żywo Anna Karwan będzie miała pod swoją opieką dwójkę wokalistów, tak samo jak każdy z pozostałych trenerów.

Tym samym o nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Anna Karwan z Nokautów wskazała czterech uczestników - są to Anna Kędzierska, Mateusz Włodarczyk, Maria Sawicka i Karolina Szkiłądź.

Po Nokaucie w "The Voice of Poland" polały się łzy! TVP