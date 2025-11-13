Kilka dni temu program "The Voice of Poland" wkroczył w decydujący etap - rozpoczęły się długo wyczekiwane przez widzów odcinki na żywo. Uczestnicy zaskoczyli swoimi występami, a Tomson i Baron, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Margaret mieli niezwykle trudne decyzje do podjęcia.

Publiczność po raz pierwszy w tym sezonie mogła wspomóc trenerów w wyborach - wysyłając SMS-y na swoich faworytów. Dwóch wokalistów z największą liczbą głosów automatycznie przechodziło do kolejnego etapu, natomiast mentorzy zmuszeni byli wybrać spośród pozostałej dwójki jednego uczestnika, który nie wróci do domu.

W sobotnim odcinku nie brakowało emocji, bowiem część uczestników musiała tradycyjnie pożegnać się z programem. Dodatkowo oglądający mieli okazję poznać nową prowadzącą - Hi Hanię, która zastąpiła w formacie TVP Jana Dąbrowskiego. Influencerka poprowadziła show u boku Pauliny Chylewskiej oraz Macieja Musiała.

Hi Hania marzy o trasie koncertowej. Nie może w nią wyruszyć z powodu problemów ze zdrowiem

Tuż po zakończeniu nagrań 26-latka udzieliła wywiadu Esce, gdzie wspomniała o swojej karierze muzycznej. Hania, podobnie jak uczestnicy "The Voice of Poland", prężnie walczy o uznanie w branży, wydając zarówno solowe utwory, jak i nagrywając piosenki z grupą influencerską Genzie. W odróżnieniu od koleżanek po fachu, takich jak Wersow czy Julia Żugaj, nie zdecydowała się jednak na solową trasę koncertową. Teraz zdradziła, dlaczego nie może podjąć się tego wyzwania.

Powodem decyzji Hi Hani są jej problemy zdrowotne. Młoda twórczyni wyznała, że nie może nadwyrężać strun głosowych, bowiem w przeszłości pojawiły się na nich guzki. Boi się ich nawrotu, więc marzenia o trasie koncertowej odkłada na później.

"To jest w ogóle na maksa stresujący dla mnie temat, bo jest to oczywiście moje ogromne marzenie, ale ze względu na to, że ja mam jednak problemy - gdy się przeciążę, mam ryzyko wystąpienia guzków na strunach głosowych, i takie guzki już kiedyś miałam, one na szczęście zanikły - przy takiej trasie koncertowej byłby to temat, o którym często bym myślała. Robię aktualnie wszystko, żeby ten głos działał mi jak najzdrowiej" - ujawniła celebrytka.

Kim jest Hi Hania? Zadebiutowała w odcinkach na żywo "The Voice of Poland" jako prowadząca

Hi Hania, czyli Hanna Puchalska, to 26-letnia influencerka, która należy obecnie do czołówki osobistości internetowych młodego pokolenia w Polsce. Na TikToku ma ponad 2,2, mln obserwujących, kolejne 1,3 mln osób śledzi ją na Instagramie, a ponad 730 tys. widzów ogląda jej kanał w serwisie YouTube.

Influencerka publikuje lifestyle'owy kontent, lecz jednocześnie od dawna pasjonuje się muzyką. Tworzy zarówno solowe utwory, takie jak "Shadowban", lecz jednocześnie jest członkinią grupy Genzie, z którą wydała m.in. hity "Genziara" czy "Trap".

