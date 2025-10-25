Co za ogłoszenie w "The Voice". Te nazwiska znają wszyscy fani rocka

Przypomnijmy, że w USA obecnie pokazywana jest 28. już edycja programu "The Voice". Ogłoszono już terminy dwóch kolejnych sezonów, które pojawią się wiosną i jesienią 2026 r.

Uczestników oceniają Snoop Dogg, Michael Bublé, Reba McEntire i Niall Horan. Wiadomo też, że w kolejnej edycji w czerwonych fotelach ponownie pojawią się John Legend, Kelly Clarkson i Adam Levine.

"The Voice" ujawnia nazwiska "mega-mentorów"

Po Bitwach dojdzie do Nokautów i to na tym etapie do trenerów dołączy dwóch "mega-mentorów", których będą pomagać w przygotowaniu uczestników do występów.

Producenci ujawnili, że w programie pojawią się Joe Walsh (77-letni gitarzysta i wokalista znany głównie z Eagles, solowej kariery i występów w składzie Ringo Starr & His All-Starr Band) oraz Zac Brown, lider własnego zespołu Zac Brown Band, z którym zdobył m.in. trzy statuetki Grammy. Walsh będzie doradzał drużynom Reby McEntire i Nialla Horana, z kolei Brown pomoże podopiecznym Snoop Dogga i Michaela Bublé.

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP