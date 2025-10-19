Burza po decyzji Michała Szpaka w "The Voice of Poland"! Widzowie węszą ustawkę

Etap przesłuchań 16. edycji "The Voice of Poland" już dawno za nami. Teraz wybrani uczestnicy mierzą się ze sobą w Bitwach. Wszystko bacznie obserwują trenerzy w składzie Margaret, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Odcinek emitowany w sobotę 18 października wywołał ogromne emocje. Na scenie występowali Agata Kotulska-Draus oraz Dominik Rybiałek z drużyny Michała Szpaka.

Decyzja Michała Szpaka zdenerwowała widzów "The Voice of Poland"

Po wykonanych utworach Michał Szpak musiał podjąć decyzję o tym, kto pozostanie w programie. Trener postawił na Dominika Rybiałka, co nie spodobało się internautom. Wielu z nich sugerowało, że jego wykonanie piosenki było znacznie słabsze.

Niektórzy zaczęli sugerować w komentarzach, że decyzja została ustawiona: "To jakaś ustawka! Żart! Przecież dziewczyna ma taki power i oryginalność w głosie, a przechodzi taki sobie jak miliony śpiewających?", "Co tu się odwaliło? W zeszłym odcinku multum kradzieży a teraz taki głos oraz emocje i nic? Albo to reżyserka, by Ania Karwan złowiła dobrego zawodnika".

Pojawiło się także wiele słów niezadowolenia: "Okropne wykonanie", "Oryginał to napięcie i fajerwerki w refrenie. Tu już od początku ogień, trochę za mocno jak dla mnie...", "Ona ma bardzo dobry głos, ale nie do tego kawałka. Za mocno to śpiewała i za wysoko", "Super duet wybrał Michał, przepiękny występ, gratulacje dla Dominika, ale dlaczego nikt nie wziął Agaty, chłopaki?", "Koszmarne wykonanie! Totalnie zepsute", "Mam wrażenie, że oglądałam inny występ niż jury... mi się tego bardzo ciężko słuchało".

