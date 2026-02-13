Jesienią dobiegła końca 16. edycja "The Voice of Poland", w której triumfował Jasiek Piwowarczyk. Już w najbliższą sobotę, 14 lutego, odbędzie się z kolei finał "The Voice Senior", w którym to utalentowani wokaliści po 60 roku życia pokażą, że na realizowanie muzycznych marzeń nigdy nie jest za późno. Telewizja Polska zapowiedziała już kolejną premierę - za kilka tygodni w miejsce talent show dla seniorów pojawi się kolejny sezon "The Voice Kids".

Na antenę powraca "The Voice Kids". W nowej edycji nadchodzą spore zmiany!

Stacja przekazała, że pierwszy odcinek 9. edycji "The Voice Kids" wyemitowany zostanie już 7 marca. Według najnowszych informacji w show nie zabraknie zmian. W obrotowych fotelach zasiądzie dwóch debiutujących trenerów - Blanka (znana z Eurowizji 2023 i przeboju "Solo") oraz Tribbs (producent, który współtworzył z Lanberry, Wersow czy Roxie Węgiel). Z poprzedniego składu widzowie ponownie zobaczą natomiast jedynie Cleo, która ocenia młodych uczestników programu od drugiego sezonu.

Tym razem w formacie zabraknie Tomsona i Barona. Duet z Afromental nazywany jest weteranami "The Voice Kids", bowiem od samego początku emisji programu zasiadał w czerwonym fotelu, mając jednocześnie doświadczenie z wielu sezonów "The Voice of Poland". Wieści o ich odejściu nie spodobały się oglądającym. Pod najnowszym wpisem TVP w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, w których wielu internautów wyraziło swoje oburzenie.

W nowym sezonie zabraknie Tomsona i Barona. Fani oburzeni decyzją TVP

Choć część fanów "The Voice Kids" cieszy się na nowy sezon i jest zaciekawiona zmienionym składem trenerów, inni z żalem wspominają Tomsona i Barona. Decyzja Telewizji Polskiej wyraźnie podzieliła nawet najwierniejszych oglądających show.

"Bez Tomsona i Barona słabo", "O nieeee!!!", "Kiedy pierwszy odcinek i czemu nie ma Tomsona i Barona? Lepiej by zrobili, jakby dali Roksanę", "Nie oglądam", "Trochę kijowy skład", "Ale jury - masakra. Poza super Cleo", "Ooo ten pan w niebieskim i Blanka to porażka, oglądalność spadnie", "Gdzie chłopaki?? Jak Blanka i nie wiem kto?? Niestety nie będę oglądać", "To już nie będzie to, nie ma Dawida, a teraz chłopaków", "Po co zmieniać, jak było dobrze?", "Najgorsza edycja", "Bez Afromental to już nie ten program" - czytamy na Facebooku.

"Super, no w końcu!", "Już się nie mogę doczekać", "Jest!! Czekałem na to", "I fajnie, że są nowi, a nie ci sami. Cieszę się", "Dzieciaki dają radę, w każdej edycji zbieram szczękę z podłogi", "Obecność obowiązkowa przed TV", "Dam im szansę, zobaczymy" - piszą inni.

Miuosh o zabawnych sytuacjach za kulisami "MBTM". Jak się bawi stół jurorski? INTERIA.PL INTERIA.PL