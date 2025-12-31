Na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Nie zabraknie też przedstawicieli muzyki tanecznej. Wśród nich znaleźli się: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Zenek Martyniuk przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "To był intensywny rok" [WYWIAD] INTERIA.PL

Jaki ten rok był dla króla disco polo? "Koncertów było naprawdę bardzo dużo, koncertowaliśmy właściwie na terenie całej Polski, najwięcej było chyba na południu, na Podkarpaciu, tam mamy bardzo dużo fanów. Oczywiście też były koncerty zagraniczne, w listopadzie graliśmy w Stanach Zjednoczonych. Ten rok był bardzo pracowity, chyba za sprawą piosenki 'Mandacik', którą nagraliśmy z chłopakami z zespołu Łobuzy. Tysiące koncertów, wszędzie fajne transparenty, ludzie śpiewali z nami, 'Zenek, wręcz mi mandacik'... 'Mandacik' zrobił swoje, zrobił furorę" - podsumował w rozmowie z Interią Muzyka.

Przed wydarzeniem w mediach społecznościowych można było też zobaczyć nagranie, na którym Zenek Martyniuk rozmawia przez telefon z Thomasem Andersem. "To jest mój idol od początku powstania zespołu Modern Talking. Nawet nie przypuszczałem w najpiękniejszych snach, że kiedyś będę mógł występować na jednej scenie właśnie z Thomasem Andersem z Modern Talking. Bardzo się cieszę, że moje marzenia się spełniły, że mogłem stanąć na jednej scenie u boku mojego idola. Piosenki znam, jak swoje dziesięć palców" - zdradził wokalista.

"Cały czas pracujemy nad nowymi piosenkami. Mamy ich bardzo dużo, ale nie chcemy tak pochopnie wydawać, bo chcemy, żeby każda piosenka, która ujrzy światło dzienne, stała się mega hitem na miarę 'Mandacika' czy 'Oczu zielonych'" - dodał, zapytany o plany na następny rok.

A czy robi postanowienia noworoczne? "Coś, co ma się stać, to na pewno się stanie, ale nie mam takich specjalnych postanowień noworocznych, że coś tam chciałbym zrobić. Czas pokaże" - stwierdził. Przekazał też najlepsze życzenia dla naszych czytelników: "Życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo jak będzie zdrówko, to z resztą sobie poradzicie. Samych sukcesów w nowym 2026 roku, niech ten nowy rok będzie lepszy od tego, który mija".