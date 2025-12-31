Wybraliście największy hit Sylwestrowej Mocy Przebojów. Zaskakujący zwycięzca!

W dniach 22-29 grudnia na stronach Interii mogliście oddać głos w wielkim plebiscycie, w którym wybieraliście największy hit Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Do wyboru było 12 piosenek z repertuaru największych gwiazd imprezy Polsatu. Na liście znalazły się m.in. wielkie hity polskiego rocka ("Mniej niż zero" Lady Pank, "Biała armia" Bajmu), popularne nagrania z lat 90. ("Makumba" Big Cyca, "Kobiety są gorące" Norbiego, "Crazy is my life" Golec uOrkiestry, "Konik na biegunach" Urszuli, "Jesteś szalona" Boys) oraz piosenki, które podbijały listy przebojów w ostatnich latach ("Wyglądasz idealnie" króla latino Skolima, "Duże oczy" Smolastego, "VIP" duetu Alien i Majtis, zwycięzców ostatniej edycji "Must Be The Music" w Polsacie, "Kamień z napisem LOVE" grupy Enej, laureatów pierwszej odsłony "MBTM").

Oto największy hit Sylwestrowej Mocy Przebojów

Zestawienie naszych propozycji uzupełniał "You're My Heart, You're My Soul", czyli największy przebój niemieckiej grupy Modern Talking. Singel duetu rozszedł się w nakładzie ponad 8 mln egzemplarzy, a wokalista Thomas Anders uważa go za najważniejszy utwór w swojej karierze, podkreślając, że od jego wydania diametralnie zmieniło się jego życie.

Ze sceny w Toruniu Krzysztof Ibisz ogłosił, że zwycięzcą został utwór "VIP" duetu Alien x Majtis! W pokonanym polu pozostawili Thomasa Andersa i Urszulę, która o włos na najniższym miejscu podium wyprzedziła Boys.

Kim są Alien i Majtis?

Duet z Bielska-Białej tworzą Dawid "Alien" Falędysz i Mateusz "Majtis" Przechrzta. Na scenie razem tworzą od 2020 r., ale szeroka publiczność poznała ich na początku tego roku, gdy pojawili się w reaktywowanym programie "Must Be The Music". Już od castingów zachwycili jurorów (Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh) i telewidzów.

W swojej twórczości łączą elektronikę, rap i śpiew. Ich muzyka to swoista podróż przez emocje, od głębokich refleksji, po energetyczne, mocne brzmienia. W tekstach piosenek bazują na emocjach i życiowej treści, a także wątkach miłosnych.

Status największego przeboju zdobył wspomniany utwór "VIP" (22 mln odsłon). Dużą popularnością cieszą się także "Tajfun" (7,5 mln) i "Ona ma" (5,7 mln). Majtis w duecie z Fanką ma na koncie również hit "Do końca dni" (blisko 10 mln). Na początku roku Alien i Majtis wypuścili debiutancki album "Carpe diem".

Trwa Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na rynku w Toruniu występują m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar.

Zagraniczną gwiazdą imprezy w Polsacie jest Thomas Anders from Modern Talking & Band. Do przebojów niemieckiego wokalisty bawią się kolejne pokolenia fanów.

Na scenie pojawią się również wykonawcy związani ze sceną disco: Zenek Martyniuk i grupa Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

