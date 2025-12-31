Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Sylwestrowa Moc Przebojów od lat przyciąga miliony widzów przed telewizorami i tłumy fanów spragnionych dźwięków reprezentującej różne gatunki muzyczne.

Nowym akcentem podczas transmisji z Torunia jest kamera na linie, która porusza się pomiędzy sceną a ul. Szczytną, dzięki czemu można uchwycić różne zakamarki starówki.

Koncert możecie oglądać na żywo od godz. 19:45 w Polsacie i Interii.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w Toruniu. Co dzieje się na scenie?

Na Rynku Staromiejskim w Toruniu całość rozpoczęła grupa Enej i BumBum OrkeStar w żywiołowej wersji "Livin' la vida loca" z repertuaru Ricky'ego Martina.

Gwiazdą wieczoru jest Thomas Anders z Modern Talking & Band. Niemiec wykonał na początek wielkie hity zespołu - "You're My Heart, You're My Soul" i "Geronimo's Cadillac". Jak czytamy na oficjalnej stronie Polsatu: "Zespół był zapraszany w tym roku do wielu europejskich stolic, ale serce kazało mu przyjechać do nas".

Mimo mrozu przed sceną i na niej zrobiło się gorąco dzięki tanecznemu przeboju "Mandacik" w wykonaniu Zenka Martyniuka i grupy Łobuzy. Góralską energię do Torunia dostarczyła Golec uOrkiestra w żywiołowej piosence "Crazy Is My Life". "Kto lubi toruńskie pierniczki?" - zapytał jeden z braci, zapowiadając słynne "Słodycze".

Później scenę przejął rodzimy król latino i jeden z najbardziej zapracowanych wykonawców - Skolim. Wokalista zrobił furorę przebojami "Nie dzwoń do mnie mała" i "Dziewczyno piękna".

Wielki hit "Co mi Panie dasz" przypomniała Beata Kozidrak z grupą Bajm. "Pokażcie wszyscy, że się bardzo cieszycie" - apelowała do fanów pod sceną wokalistka, rozpoczynając kolejny utwór "Józek, nie daruję ci tej nocy".

Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy - te obecne na scenie od wielu lat, jak i przedstawiciele młodego pokolenia, którzy cieszą się popularnością w streamingu i stacjach radiowych.

Na scenie wystąpią Alicja Majewska, Ania Wyszkoni, Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Lady Pank, Urszula, Majka Jeżowska, Perfect & Łukasz Drapała, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Smolasty, Julia Żugaj, Kuba i Kuba, Alien x Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Pojawią się też gwiazdy muzyki tanecznej: Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Boys, Skolim, Łobuzy, Sławomir i Kajra, Magda Narożna i Piękni i Młodzi.

Oni prowadzą Sylwestrową Moc Przebojów

Nowy Rok w Toruniu razem z widzami Polsatu przywita ośmioro prowadzących. O udaną zabawę dbają: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Olek Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj.

Dodatkowo podczas piosenki "Dmuchawce, latawce, wiatr" Urszuli zatańczą laureaci 17. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Ponadto "Bagi" będzie odpowiedzialny ze treści w mediach społecznościowych. "Zadbam o to, aby nasi widzowie też zobaczyli, jak duży jest Sylwester z Polsatem" - mówił Mikołaj Bagiński w "halo tu polsat".

Zenek Martyniuk przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "To był intensywny rok" [WYWIAD] INTERIA.PL

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych