Perfect & Łukasz Drapała przed Sylwestrem z Polsatem: "To był przełomowy rok" [WYWIAD]

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na scenie w Toruniu pojawi się plejada polskich gwiazd - Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Mocną reprezentację będzie miała również muzyka taneczna. W tych rytmach zaśpiewają: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Muzycy Perfectu zgodnie podkreślili, że ten rok był dla nich rokiem zmian. "Dla mnie to był niesamowity rok, szczególnie miesiąc marzec, kiedy w przeciągu kilku dni dowiedziałem się, że zespół Perfect chciały zaprosić mnie na kilka prób, a potem dowiedziałem się, że będę miał córkę. To był wspaniały rok, przynajmniej dla mnie" - stwierdził Łukasz Drapała.

"Ten rok, przede wszystkim w zespole Perfect, był bardzo przełomowy, ponieważ po sześciu latach postanowiliśmy z powrotem grać - z Łukaszem. Zaczęliśmy znowu grać koncerty, jesteśmy w tej chwili na etapie robienia nowych piosenek, 6 lutego będziemy mieli promocję singla… Tak że bardzo to był ważny rok dla nas" - dodał Dariusz Kozakiewicz.

Jak nowy wokalista czuje się w tej roli? "W momencie decyzji to było takie kłopotliwe, bo wiadomo, że z jednej strony super, chciałem zawsze grać z chłopakami. To była taka wewnętrzna radość, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co z tego wyniknie, czy będą jakieś koncerty, czy nie, no bo Perfect z Drapałą, co to jest? Zakładaliśmy, że może coś się wydarzy, ale ja po prostu chciałem z chłopakami pograć. Jak pojawiliśmy się na próbie po raz pierwszy, to nagle okazało się, że kliknęło, od razu zamieniło się w pewną fantastyczną codzienność" - mówił. Zespół szybko dopowiedział, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu: "Łukasz ma ogromne doświadczenie, to jest facet, który ma charyzmę, jest przebojowy, ma inicjatywę, jest twórczy... I ma przepiękny kapelusz".

Zdradzili nam również swoje plany na kolejny rok. "6 lutego zapraszamy wszystkich do odsłuchu naszego premierowego utworu, który pojawi się we wszystkich serwisach - od tego zaczniemy tak naprawdę naszą przygodę. Później będziemy się widzieć na koncertach w całej Polsce, ale zbliża się też wielka trasa pod nazwą 'Kochaj mnie. 45 lat na świecie', zagramy dla państwa w 10 dużych miejscach w całej Polsce. Bilety są w sprzedaży, trasa obejmuje cały październik. To będzie bardzo ciekawe wydarzenie i bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o Perfect, tak że spodziewajcie się czegoś dobrego, jeżeli kochacie muzykę rockową" - zapowiedzieli.

A czego życzą naszym czytelnikom? "Wszystkiego, co najlepsze, i w duchu tego naszego nadchodzącego singla, chcielibyśmy państwu życzyć pojednania, dialogu, porozumienia i tego, żeby to wszystko, co jest między nami, było najważniejsze. Czyli to, że musimy siebie wzajemnie wspierać, być wspanialsi, niż jesteśmy, i żyć w zdrowiu i w pokoju".