W piątkowy poranek, 26 grudnia, Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magdalena Tarnowska odwiedzili studio "halo tu polsat", gdzie opowiedzieli o swojej sylwestrowej niespodziance. Para, której udało się zwyciężyć ostatnią edycją "Tańca z gwiazdami", już 31 grudnia wystąpi na wielkiej scenie w Toruniu, w ramach Sylwestrowej Mocy Przebojów!

"Oficjalnie zostaliśmy zaproszeni już jakiś czas temu i tak rozkminialiśmy i uznaliśmy, że super będzie wystąpić na sylwestrze w Polsacie w Toruniu" - wyznał Bagi.

"Oczywiście będziemy tańczyć, do przepięknej piosenki 'Dmuchawce, latawce, wiatr'" - ujawnił influencer. Piosenka wydana została w 1983 r. przez legendarną Urszulę, a podkład instrumentalny gościnnie zagrał zespół Budka Suflera.

Magda i Bagi wygrali 17. edycję "Tańca z gwiazdami"! Po programie nadal się przyjaźnią

Bagi i Magda wygrali 17. edycję "Tańca z gwiazdami". Podczas długich treningów i nagrań odcinków tancerka oraz infuencer zaprzyjaźnili się ze sobą, co często podkreślają w wywiadach. Nie tylko ćwiczyli wspólnie do występów, lecz także zaczęli nagrywać razem kreatywne i zabawne treści na profile w mediach społecznościowych - które zbierają niemałe wyświetlenia. Po zakończeniu show wciąż utrzymują ze sobą kontakt.

Mikołaj Bagiński jakiś czas temu powrócił na salę treningową, co wywołało poruszenie wśród jego widzów. Fani zaczęli zastanawiać się, co szykuje influencer. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zagadka wreszcie została rozwiązana.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Toruniu?

Wielkimi krokami zbliża się Sylwestrowa Moc Przebojów 2025, która wystartuje już 31 grudnia o godzinie 19:45 w Polsacie. Koncert na bajkowym Rynku Staromiejskim w Toruniu uświetnią największe gwiazdy polskiej, jak i zagranicznej estrady. Nie zabraknie tanecznych przebojów oraz szampańskiej zabawy.

Wśród artystów, którzy zaśpiewają na sylwestrze Polsatu, znaleźli się: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Enej, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Big Cyc, Kuba i Kuba, Alien & Majtis czy Jonatan.

Na scenie nie zabraknie również przedstawicieli muzyki tanecznej i międzynarodowych gości specjalnych. Zobaczymy Thomasa Andersa from Modern Talking & Band, Zenka Martyniuka, Łobuzy, Skolima, Sławomira i Kajrę, Magdalenę Narożną, Marcina Millera z zespołem Boys oraz Norbiego.

