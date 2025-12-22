Magdalena Narożna na wycieczce tuż przed Sylwestrową Mocą Przebojów. Do sieci trafiło jej zdjęcie z 15-letnią córką!

Weronika Figiel

Magdalena Narożna jest gwiazdą tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów. Tuż przed huczną imprezą Polsatu wybrała się na rodzinny wyjazd na Florydę. Wraz ze swoim ukochanym oraz 15-letnią córką Gabrielą zwiedza jeden ze stanów, relacjonując wycieczkę w mediach społecznościowych. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia gwiazdy disco polo z nastoletnią pociechą. Wyglądają jak dwie krople wody!

Uśmiechnięta kobieta ubrana w elegancką czarną suknię, stojąca na tle dekoracji złożonej ze złotych kafelków, z częściowo widocznym białym napisem.
Magdalena NarożnaWojciech OlkusnikEast News

Magdalena Narożna to jedna z najsłynniejszych gwiazd muzyki disco polo. Odniosła sukces przebojami takimi jak "Niewiara" czy "Kocham się w tobie", które stworzyła wraz z zespołem Piękni i Młodzi. Od lat media interesują się nie tylko twórczością wokalistki, lecz także jej życiem prywatnym, w którym nie brakuje zawirowań.

Jakiś czas temu w mediach aż huczało od komentarzy na temat rozwodu Magdaleny Narożnej. Gwiazda rozeszła się z Dawidem Narożnym w atmosferze skandalu, lecz niedługo później zostawiła trudną przeszłość za sobą i rozpoczęła zupełnie nowe życie. Dziś z byłym partnerem łączy ją jedynie córka Gabrysia.

Alicja Rudnicka
Magdalena Narożna na rodzinnym wyjeździe. Zapozowała do zdjęć z 15-letnią córką

Obecnie Magdalena Narożna związana jest z Krzysztofem Byniakiem, wraz z którym kilka dni temu wyruszyła na podbój Florydy! Podczas rodzinnego wyjazdu nie mogło zabraknąć także 15-letniej córki, która jest dla gwiazdy niemal całym światem. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia i występem na Sylwestrowej Mocy Przebojów piosenkarka postanowiła oderwać się od szarej rzeczywistości i pozwiedzać. Jednym z przystanków rodzinnej wyprawy był Universal Orlando Resort.

Wizyta w popularnym parku rozrywki na Florydzie była pretekstem dla Narożnej do pochwalenia się pamiątkowymi zdjęciami na Instagramie. "To był piękny dzień, pełen emocji! A przed nami kolejne! Rodzina to siła! Kocham" - podpisała bajkowe kadry. Na fotografiach widzimy nie tylko piosenkarkę, lecz także jej córkę Gabrielę. Podobna do znanej mamy?

Internauci pospieszyli do sekcji komentarzy i życzyli rodzinie miłej wycieczki oraz wesołych świąt. "Cudownych i rodzinnych świąt", "Madzia, ta twoja córka jest wyższa już od ciebie! Czas leci! Zdrowych, spokojnych świąt dla was", "Piękna z was rodzinka, kochani", "Duże uściski dla was" - czytamy.

Dwie kobiety pozujące do selfie wieczorem, w tle kolorowo podświetlony budynek z dużymi oknami.
Zdjęcie Magdaleny Narożnej i jej 15-letniej córki, które pojawiło się na Instagramie gwiazdyInstagram @madzia_pimmateriał zewnętrzny
Dwie młode kobiety uśmiechające się i pozujące na tle malowniczej miejskiej uliczki z ozdobnymi kamienicami i schodami prowadzącymi w górę, w oddali widoczna kopuła zabytkowego budynku.
Magdalena Narożna z 15-letnią córką GabrieląInstagram @madzia_pimmateriał zewnętrzny

Tak Magdalena Narożna wychowuje nastoletnią córkę

Magdalena Narożna chętnie chwali się swoją nastoletnią córką w mediach czy na branżowych wydarzeniach. Gabriela towarzyszyła znanej mamie m.in. na parkiecie podczas jednego z odcinków 16. edycji "Tańca z gwiazdami", emitowanej wiosną tego roku.

Gwiazda disco polo podkreśla, że pomimo wielu wyzwań zawodowych i napiętego grafiku stara się być dla córki wsparciem i jak najlepiej ją wychować. Ważna jest dla niej edukacja dziewczynki. Jednocześnie stawia na samodzielność i od najmłodszych lat uczy Gabrielę, jak radzić sobie w dorosłym życiu. "Sama mnie poprosiła właśnie o to, żebym załatwiła jej pracę, na przykład jako kelnerka (...) Dla mnie to jest piękne, po prostu piękne" - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie z Pudelkiem.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Toruniu?

Magdalena Narożna jest jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025, która startuje 31 grudnia o godzinie 19:45 w Polsacie. Koncert na bajkowym Rynku Staromiejskim w Toruniu obfitował będzie w taneczne przeboje i szampańską zabawę, o którą zadbają jeszcze gwiazdy takie jak: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Enej, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Big Cyc, Kuba i Kuba, Alien & Majtis czy Jonatan.

Na scenie nie zabraknie także innych przedstawicieli muzyki tanecznej oraz zagranicznych gości specjalnych. Na koncercie Polsatu zaprezentują się: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys oraz Norbi.

