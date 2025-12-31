Na scenie Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu pojawi się plejada polskich gwiazd. Widzowie i zebrani na toruńskim rynku usłyszą m.in. Beatę i Bajm, Edytę Górniak, Alicję Majewską, Enej, Annę Wyszkoni, Majkę Jeżowską, Urszulę, Lady Pank, Golec uOrkiestrę, Perfect z Łukaszem Drapałą, Big Cyc, zespół Kuba i Kuba czy Aliena & Majtisa.

Nie zabraknie również przedstawicieli muzyki tanecznej, w tym Zenka Martyniuka, Łobuzów, Skolima, Magdaleny Narożnej czy zespołu Boys. Zagraniczną gwiazdą będzie Thomasa Andersa from Modern Talking & Band.

Kuba i Kuba przed Sylwestrem z Polsatem: "Możemy pokazać naszą pasję"

Kuba i Kuba przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "To dla nas przełomowy moment" [WYWIAD] INTERIA.PL

Oliwia Kopcik, Interia Muzyka: Jak możecie podsumować ten rok? Bo chyba zmieniło się dużo?

Kuba Mieczaj: - Zdecydowanie to jest dla nas przełomowy moment, bo po długim czasie jesteśmy w stanie tę naszą pasję muzyczną pokazywać. Dbamy też o to, żeby trochę odpocząć, bo rok był bardzo intensywny. Ale to pięknie, na to właśnie czekaliśmy, tak że cudownie.

A to łatwe przyzwyczaić się do tego, że występujecie w telewizji, macie więcej fanów, rozpoznają was w autobusach czy jednak też trochę przytłaczające?

Kuba Frankowski: - To jest przede wszystkim mega miłe dla nas. Od zawsze marzyliśmy o tym, żeby pokazać się szerszej publiczności. Fajnie, że są takie programy, jak "Must Be The Music", przez które możemy docierać do większej liczby ludzi. Jesteśmy mega wdzięczni, że to tak się potoczyło, że ci ludzie chcą mieć z nami relację i że chcą słuchać naszej muzyki. My się tym mega jaramy. A czy trudno było się przyzwyczaić? Na początku na pewno. Pamiętam, jak jechaliśmy autem na koncert i usłyszeliśmy nasz numer w radiu. Dla nas to było wow, "puściłeś coś na Spotify?" (śmiech).

Jesteśmy na imprezie sylwestrowej, więc nie mogę nie zapytać, bez czego nie może się obejść najlepsza impreza na Sylwestra?

K.M.: - Chyba bez ludzi, w sensie takich ludzi, jak rodzina, znajomi, przyjaciele. Wyznajemy taką zasadę, że "jak wszedłeś w rok, tak też powinieneś wyjść", wiążące właśnie pod względem ludzi, że fajnie mieć te same osoby przy sobie, a może nawet trochę więcej. Ludzie to ta kwestia, bez której sylwester byłby stracony.

Zdradzicie jeszcze jakie plany na następny rok?

K.F.: - Na pewno dużo niespodzianek. Ale można się spodziewać nowych utworów, wielu koncertów, więc będą okazje, żeby się spotykać z naszymi fanami, na co się mega cieszymy, bo bardzo lubimy koncerty. Ze wszystkiego najbardziej lubimy jedzenie i koncerty.

W tej kolejności?

K.F.: - W sumie to się łączy (śmiech). Więc dużo koncertów, dużo muzyki. Planujemy jeszcze dużo sportu uprawiać, bo sport to zdrowie.

K.M.: - Duża ilość sportu, taka wręcz zatrważająca. Bardziej sport i mało odpoczynku.

K.F.: - Piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis ziemny, pływanie…

Chciałam spytać, czego wam życzyć na następny rok, ale… karnetu na siłownię i więcej pracy?

K.F.: - Myślę, że to są super życzenia, bo jak będzie więcej pracy, to będzie więcej sportu.

K.M.: - A nie ma pracy bez kołaczy.