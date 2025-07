Zwiastun nowego sezonu "Stranger Things" wgniata w fotel. Twórcy hitu Netfliksa sięgnęli po rockowy klasyk

Za sprawą serialu "Stranger Things" nowe życie dostały przeboje "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" Metalliki. Teraz do sieci trafił zwiastun piątego, finałowego sezonu. Twórcy hitu Netfliksa wykorzystali w nim rockowy hymn "Child in Time" grupy Deep Purple, a efekt wgniata w fotel.