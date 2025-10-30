Zwiastun nowego sezonu "Stranger Things" podbija sieć. Twórcy hitu Netfliksa sięgnęli po klasyk Queen
Do sieci właśnie trafił oficjalny zwiastun piątego, finałowego sezonu "Stranger Things". Twórcy hitu Netfliksa po raz kolejny sięgnęli po rockowy klasyk.
"Stranger Things" to bez wątpienia jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja braci Duffer opowiadająca o grupie dzielnych nastolatków walczących z potworami z innego wymiaru przyciągnęła ogromną widownię, stając się przebojem Netfliksa.
Dzięki tej produkcji drugie życie dostały takie przeboje, jak m.in. "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" grupy Metallica. W oficjalnym teaserze piątej, finałowej serii mogliśmy usłyszeć fragment rockowego hymnu "Child in Time" grupy Deep Purple w nowej aranżacji.
Teraz do sieci trafił oficjalny zwiastun nadchodzącej produkcji i twórcy ponownie jako muzyczną oprawę wykorzystali rockowy klasyk.
Oficjalny zwiastun finałowej serii "Stranger Things" (Netflix)
W zwiastunie pojawiła się ballada "Who Wants To Live Forever" z repertuaru Queen. To numer napisany przez gitarzystę Briana Maya, który w oryginale pochodzi z płyty "A Kind of Magic" (1986). W wersji studyjnej partię wokalną rozpoczyna Brian May, po którym wchodzi Freddie Mercury. Gitarzysta zaśpiewał też pierwszy refren i wers "But touch my tears with your lips" oraz wieńczący całość "Who waits forever anyway?".
Co ciekawe, powstała też wersja, w której wszystkie partie wokalne wykonał Freddie Mercury. Pojawiła się ona w filmie "Nieśmiertelny" ("Highlander"), w którym główną rolę zagrał Christopher Lambert. Brian May napisał ten utwór siedząc na tylnym siedzeniu samochodu, po tym jak obejrzał 20-minutową scenę śmierci żony głównego bohatera (zagrała ją Beatie Edney).
Autorem klipu "Who Wants To Live Forever" jest brytyjski reżyser David Mallet, jeden z najsłynniejszych twórców teledysków z lat 80. Wielokrotnie pracował z Queen, a także m.in. Blondie, Davidem Bowiem, Peterem Gabrielem, The Rolling Stones, Def Leppard, Iron Maiden, Joan Jett, Tiną Turner, Rush, Scorpions, Billym Idolem, Kiss, AC/DC i Freddiem Mercurym.
W nagraniu zespół wsparła National Philharmonic Orchestra, którą dyrygował Michael Kamen, autor muzyki do filmu "Nieśmiertelny".
"Who Wants To Live Forever" to do dziś jeden z największych ponadczasowych przebojów Queen. W 2005 r. w rankingu słuchaczy stacji Music Choice piosenka znalazła się na 5. miejscu listy utworów, które Brytyjczycy chcieliby usłyszeć na swoim pogrzebie.
Podczas koncertu pamięci Freddiego Mercury'ego na stadionie Wembley w Londynie w 1992 r. utwór przejmująco zaśpiewał Seal. Wokalista przyznał, że gdy po raz pierwszy usłyszał oryginał Queen, to nie mógł powstrzymać płaczu.
Finałowy sezon "Stranger Things" zostanie wyemitowany w trzech częściach - pierwsze cztery odcinki trafią na platformę Netflix 27 listopada (godz. 2 rano polskiego czasu), trzy kolejne będą mieć premierę 26 grudnia (godz. 2 rano), a ostatni pojawi się 1 stycznia 2026 r. (godz. 2 rano).