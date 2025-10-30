"Stranger Things" to bez wątpienia jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja braci Duffer opowiadająca o grupie dzielnych nastolatków walczących z potworami z innego wymiaru przyciągnęła ogromną widownię, stając się przebojem Netfliksa.

Dzięki tej produkcji drugie życie dostały takie przeboje, jak m.in. "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" grupy Metallica. W oficjalnym teaserze piątej, finałowej serii mogliśmy usłyszeć fragment rockowego hymnu "Child in Time" grupy Deep Purple w nowej aranżacji.

Teraz do sieci trafił oficjalny zwiastun nadchodzącej produkcji i twórcy ponownie jako muzyczną oprawę wykorzystali rockowy klasyk.

Oficjalny zwiastun finałowej serii "Stranger Things" (Netflix)

W zwiastunie pojawiła się ballada "Who Wants To Live Forever" z repertuaru Queen. To numer napisany przez gitarzystę Briana Maya, który w oryginale pochodzi z płyty "A Kind of Magic" (1986). W wersji studyjnej partię wokalną rozpoczyna Brian May, po którym wchodzi Freddie Mercury. Gitarzysta zaśpiewał też pierwszy refren i wers "But touch my tears with your lips" oraz wieńczący całość "Who waits forever anyway?".

Co ciekawe, powstała też wersja, w której wszystkie partie wokalne wykonał Freddie Mercury. Pojawiła się ona w filmie "Nieśmiertelny" ("Highlander"), w którym główną rolę zagrał Christopher Lambert. Brian May napisał ten utwór siedząc na tylnym siedzeniu samochodu, po tym jak obejrzał 20-minutową scenę śmierci żony głównego bohatera (zagrała ją Beatie Edney).

Autorem klipu "Who Wants To Live Forever" jest brytyjski reżyser David Mallet, jeden z najsłynniejszych twórców teledysków z lat 80. Wielokrotnie pracował z Queen, a także m.in. Blondie, Davidem Bowiem, Peterem Gabrielem, The Rolling Stones, Def Leppard, Iron Maiden, Joan Jett, Tiną Turner, Rush, Scorpions, Billym Idolem, Kiss, AC/DC i Freddiem Mercurym.

W nagraniu zespół wsparła National Philharmonic Orchestra, którą dyrygował Michael Kamen, autor muzyki do filmu "Nieśmiertelny".

"Who Wants To Live Forever" to do dziś jeden z największych ponadczasowych przebojów Queen. W 2005 r. w rankingu słuchaczy stacji Music Choice piosenka znalazła się na 5. miejscu listy utworów, które Brytyjczycy chcieliby usłyszeć na swoim pogrzebie.

Podczas koncertu pamięci Freddiego Mercury'ego na stadionie Wembley w Londynie w 1992 r. utwór przejmująco zaśpiewał Seal. Wokalista przyznał, że gdy po raz pierwszy usłyszał oryginał Queen, to nie mógł powstrzymać płaczu.

Finałowy sezon "Stranger Things" zostanie wyemitowany w trzech częściach - pierwsze cztery odcinki trafią na platformę Netflix 27 listopada (godz. 2 rano polskiego czasu), trzy kolejne będą mieć premierę 26 grudnia (godz. 2 rano), a ostatni pojawi się 1 stycznia 2026 r. (godz. 2 rano).

