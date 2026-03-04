Twisted Sister w swojej twórczości łączył hard rocka, glam rocka i heavy metal. Największą popularność grupa zdobyła w latach 80., stając się jedną z legend hair metalu. Duża w tym zasługa MTV, która często emitowała teledyski tej ekipy, wpisującej się w klimat tamtej dekady - charakterystyczne fryzury, makijaże i dbałość o wizerunek.

Muzycznym przełomem okazał się album "Stay Hungry" z 1984 roku, na którym znalazły się największe przeboje zespołu - "We're Not Gonna Take It" i "I Wanna Rock".

Twisted Sister świętuje 50-lecie

Po raz pierwszy zespół zawiesił działalność pod koniec lat 80., od czasu do czasu wracając na scenę. Do pełnej reaktywacji doszło w 2003 r. Po śmierci perkusisty A.J. Pero i pożegnalnej trasie formacja ponownie zakończyła aktywne funkcjonowanie w 2016 r. Wydawało się, że to już definitywny koniec tej historii.

Muzycy zdecydowali się jednak ponownie ruszyć w trasę z okazji 50-lecia grupy, jednak planowane na luty 2026 roku koncerty zostały odwołane z powodu problemów zdrowotnych wokalisty Dee Dee Snidera. Pozostali muzycy wydali oświadczenie, że przyszłość Twisted Sister wkrótce się wyjaśni.

Okazało się, że występujący w klasycznym składzie gitarzyści Jay Jay French i Eddie "Fingers" Ojeda do współpracy zaangażowali inną legendę hair metalu - pochodzącego z Kanady Sebastiana Bacha, wokalistę Skid Row w latach 1987-1996.

"Z radością ogłaszamy, że ikoniczny wokalista i frontman Sebastian Bach stanie na czele zespołu podczas kilku wybranych koncertów tej jesieni. Występy te nie wpływają na obecny ani przyszły harmonogram solowych tras koncertowych Sebastiana, który pozostaje niezmieniony" - czytamy w ogłoszeniu Twisted Sister.

Obecny skład uzupełniają basista Russell Pzütto (brał udział w koncertach Twisted Sister w 2013 r.) i znany z Trans Siberian Orchestra perkusista Joey Cassata.

Wyjątkowy występ Julity Kaczyńskiej w "Must Be The Music". Jurorzy nie kryli wzruszenia Polsat Polsat Promocja