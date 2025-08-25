W 1991 roku Robert Gawliński założył Wilki, które miały przynieść muzykowi popularność i sukces. Debiutancka płyta grupy zatytułowana po prostu "Wilki" (1992) oficjalnie sprzedała się w nakładzie blisko 250 tysięcy egzemplarzy, a nieoficjalnie - w Polsce na bazarach królowało wówczas piractwo płytowe - ponad miliona egzemplarzy.

"Przypuszczam, że mógłbym sobie za te nielegalnie sprzedane płyty i kasety kupić ze trzydzieści willi. A tak stać mnie było na mieszkanie w kredycie w Warszawie" - śmiał się po latach lider Wilków.

Na albumie "Wilki" znalazł się największy przebój Roberta Gawlińskiego "Son Of The Blue Sky". Za sprawą nieprawdopodobnej popularności singla w Polsce wybuchła prawdziwa "wilkomania", a Robert Gawliński stał się pierwszoplanową gwiazdą. Z debiutu pochodzą również takie przeboje Wilków autorstwa muzyka, jak "Eli lama sabachtani", "Aborygen" czy "Eroll".

Wilki Mistycznie 2026. Robert Gawliński zaprasza na wyjątkową trasę

Z okazji 35-lecia działalności grupa zagra pięć wyjątkowych koncertów pod szyldem "Wilki Mistycznie 2026".

"Zimą świat zwalnia. Cienie stają się dłuższe, myśli głębsze, a dźwięki - bardziej przejmujące. To czas, kiedy łatwiej usłyszeć szept duszy i zajrzeć w te jej przestrzenie, które na co dzień pozostają ukryte. Z takim właśnie duchem zapraszamy Was na 'Wilki Mistycznie' - wyjątkową, intymną trasę koncertową, inną niż wszystkie. Zagramy dla Was akustycznie, w starannie wybranych salach, piosenki, które zazwyczaj ukrywają się w cieniu naszych hitów. Niektórych z nich nie słyszeliście nigdy na żywo" - czytamy w zapowiedzi.

Wilki - szczegóły urodzinowej trasy:

8.01.2026 - Kraków, Klub Studio

9.01.2026 - Katowice, Miasto Ogrodów

13.01.2026 - Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

15.01.2026 - Gdańsk, Stary Maneż

17.01.2026 Warszawa, Stodoła.

