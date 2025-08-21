Od wiosny oficjalny profil Tomka Lipińskiego na Facebooku ma status archiwalny, a muzyk od pewnego czasu wygasza swoją aktywność muzyczną. Wpisy na profilu prywatnym pokazują, jak obecnie wygląda jego życie - w 2024 r. na stałe wyprowadził się z rodzinnej Warszawy do Sopotu. Obecnie skupia się na swoich wspomnieniach - pierwsza część książki, kończąca się na stanie wojennym, zapowiadana jest na jesień. Druga ma opisywać czas od opuszczenia domu rodzinnego i prawdopodobnie zakończy się w okolicach roku 2000.

"U mnie proces starzenia po prostu toczy się swoim rytmem - bez filtrów i retuszu" - powiedział Tomek Lipiński w najnowszym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

Tomek Lipiński poznał ojca, gdy miał 8 lat

Muzyk urodził się 21 sierpnia 1955 roku w Warszawie. Sam o sobie mówił, że jest "dzieckiem nieprzystosowanym". Miał problem z podporządkowaniem się szkolnemu rygorowi.

Wychowywała go matka. Ojca, Eryka, poznał dopiero, gdy miał 8 lat. Eryk Lipiński był uznanym karykaturzystą i grafikiem, założycielem tygodnika satyrycznego "Szpilki" oraz Muzeum Karykatury.

Tomek Lipiński studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, jednak przerwał naukę, by realizować swoją pasję - muzykę. Pierwszy koncert zagrał w wieku 23 lat. Największe sukcesy świętował z założoną w 1979 roku postpunkową grupą Tilt, znaną z takich utworów jak "Runął już ostatni mur" czy "Mówię ci, że...".

Brygada Kryzys - ikona polskiego rocka

Gdy Lipiński zawiesił działalność zespołu po roku, razem z Robertem Brylewskim powołał do życia Brygadę Kryzys, która szybko zyskała kultowy status. Liderom towarzyszyli m.in. byli muzycy Kryzysu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zespół utracił możliwość występowania na żywo i we wrześniu 1982 r. zawiesił działalność.

Robert Brylewski i Tomek Lipiński stworzyli Brygadę Kryzys ANNA DABROWSKA / Forum Agencja FORUM

Lipiński reaktywował wówczas Tilt, z czasem grając bardziej przystępne piosenki. Status wielkiego przeboju zdobył utwór "Mówię ci, że...", nagrany z gościnnym udziałem Kayah. Debiutancki album "Tilt" ukazał się dopiero w 1988 r., gdy Tilt ponownie przestał istnieć, a Lipiński powołał do życia kolejną formację - Fotoness, a u jego boku pojawili się muzycy znani z Oddziału Zamkniętego i Lady Pank.

Kolejne lata to przeplatające się powroty Tiltu i Brygady Kryzys - choć ich płytowy dorobek nie jest imponujący, oba zespoły należą do gwiazd polskiego rocka. W 1994 r. Lipiński wypuścił swój pierwszy album solowy "Nie pytaj mnie", a tytułowy utwór stał się jednym z największych przebojów muzyka. W tym samym 1994 r. piosenka została wykorzystana w filmie "Psy 2. Ostatnia krew". Utwory Lipińskiego trafiły później też do innych produkcji Władysława Pasikowskiego - "Słodko gorzki" (1996) i "Reich" (2001).

Tomek Lipiński kończy 70 lat. "Jeszcze będzie przepięknie"

Druga płyta sygnowana nazwiskiem Lipińskiego - "To, czego pragniesz" - pojawiła się w 2015 r., 21 lat po solowym debiucie. Jak się później okazało, był to jego ostatni album. W czasie pandemii drugie życie dostał przebój "Jeszcze będzie przepięknie". Z kolei w czerwcu 2024 r. zaprezentował piosenkę "Nadchodzi wielka burza", która przeszła kompletnie bez echa - do tej pory zanotowała nieco ponad 4,4 tys. odtworzeń na YouTube. Sam muzyk wcześniej zapowiedział, że kończy karierę.

"Wciąż jednak spotykam ludzi, którzy cenią mnie za to, co zrobiłem. To ważne i budzi moją szczerą wdzięczność, bo każdy twórca, choć rzadko się do tego przyznaje, miewa momenty, kiedy poczucie własnej wartości artystycznej spada. I wtedy taki sygnał od publiczności: 'Coś jesteś wart' - działa jak zastrzyk energii" - powiedział "Gazecie Wyborczej".

"Jeszcze będzie przepięknie" Tomasz Lipiński Ipla IPLA