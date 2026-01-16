Phil Campbell przez ponad współtworzył legendarną grupę Motörhead. Po śmierci lidera zespołu, Lemmy'ego Kilmistera w 2015 roku, gitarzysta wraz ze swoimi trzema synami na poważnie ruszył z projektem Phil Campbell and the Bastard Sons.

Grupa dała się dobrze poznać polskim fanom, występując regularnie w ostatnich lat - podczas Mystic Festival 2023 w Gdańsku, u boku Accept w listopadzie 2024 r. w Klubie Studio w Krakowie czy na dwóch własnych koncertach pod koniec 2025 r., świętując 50. rocznicę powstania Motörhead.

Phil Campbell and the Bastard Sons w warszawskim klubie Proxima Zobacz galerię + 7

- Uwielbiam grać w Polsce, więc bardzo cieszę się na powrót i ponowną zabawę - mówił Phil Campbell w rozmowie z Tymoteuszem Hołyszem dla Interii.

Okazuje się, że gitarzysta z rodzinną formacją (w składzie jest jego trzech synów) powróci do naszego kraju już 28 lipca. Zespół będzie supportem legendy metalu - Judas Priest. Koncert odbędzie się w hali COS Torwar. Bilety są wciąż w sprzedaży.

Po sukcesie trasy promującej ostatnią płytę "Invincible Shield" z marca 2024 r. Judas Priest ogłosiła kolejną trasę pod szyldem "Faithkeepers". Wielkie klasyki metalu przypomną Rob Halford (wokal), Ian Hill (bas), Scott Travis (perkusja) oraz gitarzyści Richie Faulkner i Andy Sneap. Ten drugi na koncertach od 2018 r. zastępuje Glenna Tiptona, który ze względów zdrowotnych (choruje na Parkinsona) nie bierze udziału w wyczerpujących trasach.

