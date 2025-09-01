Reedycja płyty "Horses" ukaże się 10 października, jednak fani już mogą sięgnąć po premierowy utwór "Snowball". Na krążku znajdą się jeszcze trzy inne niepublikowane wcześniej piosenki: "Distant Fingers", "The Hunter Gets Captured by the Game" i "We Three". Fani Patti Smith mogą spodziewać się również nagrań demo i alternatywnych wersji piosenek.

Jednak to nie koniec niespodzianek, które Patti Smith przygotowała dla fanów. Bowiem kompozycje z "Horses" ponownie wybrzmią na scenie podczas trasy koncertowej. Tournée rozpocznie się 6 października w Dublinie. 78-letnia artystka wystąpi także w Brukseli, Paryżu i Oslo. Kolejne występy zaplanowano w USA. Trasę zakończy koncert w Filadelfii 29 listopada.

Podczas tych wydarzeń artystce towarzyszyć będą gitarzysta Lenny Kaye i perkusista Jay Dee Daugherty, z którymi Smith współtworzyła oryginalny album, a także basista i klawiszowiec Tony Shanahan, który jest w składzie zespołu Smith od 30 lat. Skład uzupełnia gitarzysta Jackson Smith, który u boku wokalistki występuje od 2016 r.

Patti Smith i płyta "Horses". Ten debiut podbił świat

Debiutancka płyta Patti Smith w 2003 r. została sklasyfikowana na 44. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "The Rolling Stone". Krążek "Horses" łączy surowy rock and roll z poetyckimi tekstami Smith. Album ukazał się 13 grudnia 1975 r. nakładem wytwórni Arista Records. Zdjęcie na okładce, przedstawiające piosenkarkę w białej koszuli i z nonszalancko przerzuconą przez ramię marynarką, wykonał jej przyjaciel i słynny fotograf, Robert Mapplethorpe.

Album "Horses", wyprodukowany przez Johna Cale'a z zespołu Velvet Underground, do dziś uważany jest za jeden z najważniejszych swojego gatunku. Znajduje się w amerykańskim rejestrze nagrań National Recording Registry, a w 2021 roku został wprowadzony do Grammy Hall Of Fame.

