Przypomnijmy, że Rush po raz ostatni zagrał w 2015 r., kończąc jubileuszową trasę "R40 Live 40th Anniversary Tour". To wówczas przejście na muzyczną emeryturę ogłosił perkusista i autor tekstów Neil Peart, który przez ponad 40 lat występował u boku Geddy'ego Lee (wokal, bas) i Alexa Lifesona (gitara). Nazywany "Profesorem" Peart w połowie 1974 r. zgłosił się na casting i dołączył do Rush, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem amerykańskiej trasy promującej debiutancki album "Rush" zastępując oryginalnego perkusistę Johna Rutseya.

Neil Peart od dłuższego czasu zmagał się z chronicznym zapaleniem ścięgien. Zamierzał spędzać więcej czasu z rodziną - swoją drugą żoną, fotografką Carrie Nuttal i ich córką Olivią (ur. 2009). Okazało się, że kwestie ze ścięgnami nie były jego jedynymi problemami zdrowotnymi. Perkusista zmarł 7 stycznia 2020 r. - przez ostatnie trzy lata w tajemnicy zmagał się z glejakiem, agresywnym nowotworem mózgu.

Rush ogłasza powrót na scenę. Gigantyczne zainteresowanie

Dokładnie 11 lat po ostatnim koncercie, w mediach społecznościowych swój powrót ogłosili dwaj pozostali żyjący muzycy Rush - Geddy Lee i Alex Lifeson. Po śmierci Neila Pearta sporadycznie razem pojawiali się na scenie, m.in. podczas koncertowego hołdu dla perkusisty Taylora Hawkinsa z Foo Fighters w 2022 r., który wymieniał Pearta jako jednego ze swoich idoli.

Kanadyjska legenda przekazała, że w 2026 r. pojawi się na 12 koncertach w Ameryce Północnej pod hasłem "Fifty Something" - trasa została przedstawiona jako hołd dla dziedzictwa zespołu z naciskiem na "niezastępowalnego" Neila Pearta. Miejsce za perkusją zajmie 42-letnia Niemka Anika Nilles, mająca na koncie cztery solowe płyty i występy u boku gitarzysty Jeffa Becka. Liderzy zdradzili, że niewykluczone, że na scenie pojawią się także dwaj inni muzycy, w tym klawiszowiec.

Anika Nilles weźmie udział w powrocie Rush na scenę Richard Ecclestone/Redferns Getty Images

Zainteresowanie występami jest tak duże, że w sumie potwierdzono już 40 koncertów w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk). Pierwszy występ zaplanowano na 7 czerwca 2026 r. w Los Angeles, a całość zwieńczy koncert w Vancouver (Kanada) 15 grudnia.

W setkach komentarzy fani z całego świata nieustająco dopytują, czy jest szansa na to, że trasa "Fifty Something" zostanie przedłużona również na inne kontynenty. Przypomnijmy, że trio to jedna z nielicznych już gwiazd, która nigdy nie dotarła do Polski.

Przez ponad 50 lat działalności Kanadyjczycy sprzedali ponad 40 mln płyt, zdobyli siedem nominacji do Grammy i 10 statuetek Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy). Największym komercyjnym sukcesem były płyty "2112" z 1976 r. i "Moving Pictures" z 1981 r.

