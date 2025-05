Soundgarden wydadzą płytę nagraną z Chrisem Cornellem? Kim Thayil stawia sprawę jasno

Choć większość nagrań była gotowa, po śmieci Chrisa, jego żona Vicky Cornell blokowała wydanie nowej muzyki. W 2023 roku udało się dojść do porozumienia, a szansa na to, że kawałki zostaną opublikowane znacząco wzrosła.

W wywiadzie dla "Rolling Stone" gitarzysta Soundgarden, Kim Thayil zdradził, że muzycy chcą dokończyć krążek: "Naszym celem jest ukończyć ten album. Nie lubię zostawiać niedokończonych rzeczy. Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy i chcę, żeby te nagrania się ukazały. Byłby to wspaniały prezent dla fanów. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale myślę, że byłby to też prezent dla Chrisa".