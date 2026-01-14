"Stranger Things" to bez wątpienia jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja braci Duffer opowiadająca o grupie dzielnych nastolatków walczących z potworami z innego wymiaru przyciągnęła ogromną widownię, stając się przebojem Netfliksa.

Dzięki tej produkcji drugie życie dostały takie przeboje, jak m.in. "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" grupy Metallica. Oficjalna playlista z serialu na platformie Spotify obejmuje ponad 200 nagrań.

Oryginalną muzykę do serialu przygotowali Kyle Dixon i Michael Stein z grupy Survive. Na ich twórczość zwrócili uwagę twórcy "Stranger Things", którzy usłyszeli ją w filmie "Gość" z 2014 r. Dixon i Stein zostali zaangażowani do pracy, jeszcze zanim ruszyły castingi do serialu.

Finał "Stranger Things". Fleetwood Mac po 50 latach trafił na listę przebojów

Finałowy, piąty sezon "Stranger Things" został podzielony na trzy części - pierwsze cztery odcinki trafiły na platformę 27 listopada (godz. 2 rano polskiego czasu), trzy kolejne miały premierę 26 grudnia (godz. 2 rano), a ostatni pojawił się 1 stycznia 2026 r. (godz. 2 rano).

Autorzy serii, odpowiedzialni również za reżyserię ostatniego odcinka, w kluczowych scenach sięgnęli po dwie piosenki Prince'a z albumu "Purple Rain", który był zarazem ścieżką dźwiękową filmu "Purpurowy deszcz", w którym wspomniany Prince zagrał główną rolę. Mowa o "When Doves Cry" i "Purple Rain".

"Ciężko o coś bardziej epickiego niż Prince" - podkreślają bracia w rozmowie z oficjalną stroną Netfliksa.

W finale wykorzystano także balladę "Landslide" zespołu Fleetwood Mac jako tło dla monologu Robin Buckley (w tej roli Maya Hawke, córka aktorów Ethana Hawke i Umy Thurman), która opowiada o dalszych losach bohaterów z Hawkins po ostatecznej bitwie.

Wydana w 1975 roku piosenka dopiero teraz zadebiutowała na najważniejszej liście przebojów w USA - "Billboard Hot 100". Jak podaje serwis Luminate, w tygodniu po premierze odcinka, w którym wybrzmiewa "Landslide", piosenka wygenerowała 7 milionów odtworzeń strumieniowych w samych tylko Stanach Zjednoczonych, co przełożyło się na 41. miejsce na liście przebojów "Billboard Hot 100".

Stevie Nicks napisała "Landslide" w 1973 roku w górskim kurorcie Aspen w Kolorado, gdy miała 27 lat. Jak wspominała po latach, czuła się wtedy "stara i zmęczona", pracując jako kelnerka i sprzątaczka i zastanawiając się, czy jej muzyczna kariera w ogóle ma przyszłość. "Landslide" to opowieść o niepewności, trudnych wyborach życiowych i lęku przed zmianą. Kilka miesięcy po napisaniu piosenki, życie Nicks całkowicie się odmieniło - dołączyła do grupy Fleetwood Mac. Utwór znalazł się na albumie zatytułowany po prostu "Fleetwood Mac" z 1975 roku.

Choć oryginalna wersja "Landslide" nigdy nie debiutowała jako singel, stała się jednym z najbardziej cenionych numerów zespołu, zajmując m.in. 163. miejsce na liście "500 utworów wszech czasów" magazynu "Rolling Stone". Jako singel wydana została dopiero wersja koncertowa piosenki. Ta pojawiła się na albumie "The Dance" w 1997 roku, dotarła do 51. miejsca listy "Billboardu".

