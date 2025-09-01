Obecnie na scenie działają dwa zespoły kontynuujące spuściznę po grupie Perfect, która zakończyła karierę w 2021 r., gdy na muzyczną emeryturę przeszedł wokalista Grzegorz Markowski.

Część byłych muzyków - gitarzyści Jacek Krzaklewski i Ryszard Sygitowicz oraz basista Piotr Urbanek - stworzyła zespół Perfect Gold. Urbanek nawet ogłosił, że są oficjalną kontynuacją Perfectu z oryginalnymi muzykami na pokładzie.

Gdy na początku kwietnia ogłoszono powstanie nowego projektu Perfect & Łukasz Drapała, koniec działalności zapowiedział Perfect Gold. Do nowego zespołu przeszli bowiem Jacek Krzaklewski, gitarzysta Dariusz Kozakiewicz i Piotr Urbanek. Perkusistą został Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human. Współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat. Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę. Szkudelski zmarł w 2022 r.

Z kolei za mikrofonem stanął Łukasz Drapała, znany z m.in. "The Voice of Poland" (2. miejsce w 13. edycji w drużynie Lanberry), "Mam talent" (półfinał) i wieloletnich występów w grupie Chemia.

Perfect Gold wrócił w nowym składzie. "Muzyczna uczta"

Po kilku miesiącach ciszy zespół Perfect Gold zdecydował się na oficjalny powrót na scenę. Po zmianach obecnie grupę tworzą: muzyk pierwszego składu Perfectu Ryszard Sygitowicz (gitara), "namaszczony" przez Grzegorza Markowskiego na następcę Piotr Skóra (wokal), gitarzysta Bartosz "Bratek" Wójcik (m.in. Paul Di'Anno z Iron Maiden i Doogie White z Rainbow), perkusista Krzysztof Żurek (Revolucja dowodzona przez Jacka Dewódzkiego, byłego wokalisty Dżemu) oraz nowy basista Jacek Bielecki, mający na koncie współpracę m.in. z Markiem Piekarczykiem (TSA). Gościnnie z zespołem ma występować - w miarę dostępności - Mietek Jurecki, basista Perfectu z lat 1989-1991 i wieloletni filar Budki Suflera. Muzycy niemal na każdym kroku podkreślają, że nie jest to "rywalizacja" z drugim składem nawiązującym do dorobku Perfectu.

Pierwszy koncert zmienionego składu odbył się 30 sierpnia w Czaplinku. W przeboju "Lokomotywa z ogłoszenia" grupę gościnnie wsparła Agnieszka Bieńkowska, była wokalistka Ex Maanam.

"Koncert Perfect Gold był prawdziwą muzyczną ucztą i podróżą przez największe hity zespołu. Publiczność dała się porwać energii, a wspólne śpiewanie znanych refrenów stworzyło niesamowitą atmosferę. (...) Wydarzenie to było dowodem na to, że muzyka Perfectu to nie tylko dźwięki, ale także siła, która od lat w rockowym rytmie jednoczy pokolenia" - czytamy na oficjalnym profilu Czaplineckiego Domu Kultury.

Kolejne występy Perfect Gold planowane są na wrzesień. Zespół zamierza skoncentrować się na dziedzictwie artystycznym Ryszarda Sygitowicza, czyli złotym okresie zespołu Perfect. To właśnie jego obecność, w tym w utworach z legendarnego "Białego Albumu" Perfectu oraz z płyt "Jestem" czy "Geny", ma stanowić trzon repertuaru zespołu Perfect Gold. Mowa o takich przebojach, jak m.in. "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać", "Chcemy być sobą", "Ale w koło jest wesoło", "Niepokonani", czy "Kołysanka dla nieznajomej".

Dodajmy, że w 2010 r. ukazała się wspólna płyta "Markowski & Sygitowicz", którą razem nagrali Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz.

