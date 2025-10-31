Nirvana nie wierzyła w ten hit. Stał się hymnem całego pokolenia

Nirvana na zawsze odmieniła historię muzyki, choć nikt nie spodziewał się, że zespół z małego Aberdeen zrewolucjonizuje świat rocka. Dziś po latach wychodzą na jaw nieznane fakty o Kurcie Cobainie, powstaniu "Nevermind" i kulisach hitu "Smells Like Teen Spirit", który stał się hymnem całego pokolenia.

Nirvana to jeden z najbardziej wpływowych zespołów w historii rocka. Powstała w 1987 roku w Aberdeen w stanie Waszyngton, gdy Kurt Cobain i Krist Novoselic połączyli siły, szukając własnego brzmienia na styku punka, alternatywy i surowszych gitar. Przez pierwsze lata perkusyjne składy często się zmieniały, a grupa dorastała w cieniu podziemnej sceny północno-zachodniego wybrzeża. W 1990 roku dołączył Dave Grohl z Wirginii, zamykając klasyczne trio, które wkrótce miało wywrócić mainstream do góry nogami.

"Bleach" i Sub Pop - surowy start, który zwiastował przełom

Debiutancki album "Bleach" ukazał się w 1989 roku nakładem niezależnej wytwórni Sub Pop. Surowe brzmienie, mroczniejsze teksty i ciężkie riffy nie zrobiły od razu wielkiej sprzedaży, ale zwróciły uwagę na zespół w świecie alternatywy. To była płyta, która zapowiadała kierunek, choć jeszcze nie skalała się z popkulturową falą.

"Nevermind" i "Smells Like Teen Spirit" - kiedy grunge przejął świat

Przełom przyszedł w 1991 roku wraz z "Nevermind", już dla dużej wytwórni DGC Records i z produkcją Butcha Viga. Singiel "Smells Like Teen Spirit" eksplodował w radio i na antenie MTV, a teledysk stał się symbolem nowej energii. Album wdarł się na szczyty list sprzedaży, zdetronizował Michaela Jacksona i uczynił z Nirvany ikonę lat 90. Nie trzeba podawać liczb, aby zrozumieć skalę - wystarczy wspomnieć, jak szybko grunge zastąpił na plakatach lakierowane gwiazdy pop.

"The Man Who Sold the World" - historia coveru i "MTV Unplugged in New York"

W 1993 roku trio nagrało "MTV Unplugged in New York". Zamiast zestawu oczywistych hitów zespół wybrał repertuar z melancholijnym tonem, w tym covery, które do dziś robią wrażenie. Jednym z nich było "The Man Who Sold the World" - utwór Davida Bowiego z 1970 roku. Nirvana odarła go z przesteru, zostawiając kruchą, intymną aranżację. Głos Cobaina, pełen cichego napięcia, wydobył z tekstu temat tożsamości i konfrontacji z własnym cieniem. Wielu młodszych słuchaczy odkryło dzięki temu wykonaniu, że piosenka ma wcześniejszego autora, a sam Bowie wielokrotnie podkreślał, że cieszy go to nowe życie jego kompozycji.

Inne ważne utwory Nirvany - od "Come As You Are" po "In Bloom"

Choć "Smells Like Teen Spirit" stał się hymnem pokolenia, to katalog zespołu jest znacznie bogatszy. Na "Nevermind" znajdziemy "Come As You Are" z charakterystycznym motywem gitary i wezwaniem do akceptacji, "Lithium" - opowieść o wewnętrznym chaosie i tęsknocie za równowagą, czy "In Bloom", które z ironią komentuje powierzchowny odbiór muzyki. Te piosenki pokazują, jak Cobain łączył melodyjność z niepokojem, a prostotę z emocjonalną ostrością.

"In Utero" - surowsze brzmienie i artystyczna konsekwencja

W 1993 roku ukazał się "In Utero", trzecia i ostatnia studyjna płyta Nirvany. Album nagrano ze Stevem Albinim, co dało bardziej chropowate, bezpośrednie brzmienie. To świadomy krok w stronę szczerości i odejście od wygładzonej produkcji poprzednika. Na płycie znalazły się m.in. "Heart-Shaped Box" oraz "All Apologies". Część materiału otrzymała później dodatkowe prace przy miksie, ale rdzeń pozostał wierny pierwotnej wizji: mniej lakieru, więcej prawdy.

Tragiczny finał i "MTV Unplugged in New York" jako inny portret zespołu

W kwietniu 1994 roku świat obiegła wiadomość o śmierci Kurta Cobaina. Miał 27 lat. Zespół zakończył działalność, a "MTV Unplugged in New York", wydany w 1994 roku, stał się zapisem delikatniejszego oblicza tria. Ten album nie był przystawką do hitów, raczej intymnym dokumentem muzycznej wrażliwości, który z czasem urósł do rangi klasyki.

Nirvana, mimo krótkiego istnienia, zdobyła liczne wyróżnienia. "MTV Unplugged in New York" otrzymał w 1996 roku nagrodę Grammy w kategorii Best Alternative Music Album. W 2014 roku zespół wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame, a podczas ceremonii na scenie pojawili się m.in. Joan Jett i Michael Stipe. "Nevermind" regularnie trafia na listy najważniejszych albumów XX wieku, a wpływ Nirvany słychać daleko poza grunge'em - od rocka i punka, po indie i pop.

