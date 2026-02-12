Nie żyje Jarosław Lach (Aya RL). Tak pożegnał go Paweł Kukiz

"Pustka ... I wielki żal, Jarek, że nigdy nie dawałeś sobie pomóc... Że chowałeś się sam przed sobą..." - tak gitarzystę Jarosława Lacha na Facebooku pożegnał wokalista Paweł Kukiz.

Msza zostanie odprawiona 14 lutego w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki w Nysie (godz. 9:00). Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu Starym Komunalnym (godz. 14:30). W nekrologu rodzina zaapelowała o niekupowanie kwiatów, a ofiarę złożyć na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Kim był Jarosław Lach?

Zespół Aya RL powstał na wiosnę 1984 roku w Warszawie, założony przez muzyka rosyjskiego pochodzenia Igora Czerniawskiego oraz dwóch członków laureata Jarocina '83 grupy Hak (przebój "Ołowiane głowy") - Pawła Kukiza i Jarosława Lacha.

"Jazz", pierwsze nagranie tria, cieszyło się umiarkowanym powodzeniem, ale następna piosenka, "Skóra", została wielkim przebojem i wręcz hymnem pokolenia wychowanego na jarocińskich festiwalach.

"Skórę", tak jak i inne utwory zespołu, znakomicie przyjęto podczas koncertu Rock Arena w czerwcu 1984 w Poznaniu (pierwszy publiczny występ Ayi RL), a potem na festiwalu Jarocin '84. Zanim "Skórę" opublikowano na kompaktowej wersji debiutanckiego albumu tria, dostępna była tylko na składankach - "Top '84" i "Sztuka latania".

Debiutancki album "Aya RL", tzw. "Czerwony", ukazał się w roku 1986, zawierał dziesięć kompozycji. Kilka piosenek zostało wykorzystanych w filmach "Fala" (reż. Piotr Łazarkiewicz) i "My Blood Your Blood" (prod. angielska telewizja BBC) nakręconych podczas festiwalu Jarocin '86.

"Czerwony" album Ayi RL okazał się apogeum artystycznej formy i popularności tria, tym bardziej, że prowadziło ono sporadyczną działalność koncertową. W listopadzie 1985 roku grający na gitarze Jarosław Lach schronił się przed służbą wojskową w USA, toteż dalsza działalność Ayi stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Zespół kilkakrotnie powracał do działalności, w latach 90. stając się instrumentalnym duetem (Igor Czerniawski i Jarosław Lach). Po raz ostatni Aya RL wystąpiła 15 października 2011 r. w oryginalnym składzie na koncercie w warszawskim klubie studenckim Stodoła w ramach akcji charytatywnej "Help Maciek".

