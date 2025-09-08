Popularny teleturniej "Milionerzy" od 1 września obecny jest na antenie Polsatu. Prowadzącym pozostał Hubert Urbański, który do stacji razem z show trafił z TVN-u. Program można oglądać od poniedziałku do czwartku, o godz. 19:55.

W nowych barwach wprowadzono kilka zmian. Gwarantowana wygrana za drugie pytanie wynosi teraz 2 tys. zł, a drugi próg na siódmym pytaniu to obecnie 50 tys. zł. Kolejną nowością jest telefon do jednego z trzech przyjaciół, a oprócz tego tradycyjne koła ratunkowe: pół na pół i pytanie do publiczności. O wejściu do gry decyduje casting, a nie jak dotychczas eliminacyjna gra "kto pierwszy ten lepszy". Do wygrania jak zawsze jest milion złotych.

"Milionerzy" w Polsacie. Pytanie o okładkę płyty Pink Floyd

W dzisiejszym odcinku "Milionerów" pojawi się Dominik Legutko, który oprócz ogromnej wiedzy ogólnej posiada jeszcze jedną ciekawą umiejętność - potrafi grać na... wardze. Uczestnik został poproszony przez Huberta Urbańskiego o zaprezentowanie tej umiejętności. Ostatecznie stanęło na tym, że Dominik zagra na wardze, jeśli odpowie na pytanie za 50 tysięcy.

Okazało się, że jest to pytanie wymagające nie tyle muzycznych zdolności co muzycznej wiedzy, i dotyczy okładki jednej z płyt zespołu Pink Floyd. Czy uczestnik udzielił poprawnej odpowiedzi, dowiemy się po godz. 19:55.

Okładka której płyty Pink Floyd to dziesiątki zaścielonych żelaznych łóżek stojących na plaży?

A: "Atom Heart Mother"

B: "Wish You Were Here"

C: "Animals"

D: "A Momentary Lapse of Reason".

Pink Floyd - legenda rocka

Działająca od 1965 r. brytyjska grupa Pink Floyd zaliczana jest do legend rocka z dorobkiem ponad 250 mln sprzedanych płyt. Pierwszym liderem był wokalista i gitarzysta Syd Barrett. W gronie założycieli byli również Roger Waters (bas, wokal), Rick Wright (instrumenty klawiszowe) i Nick Mason (perkusja). Zmagający się z chorobą psychiczną Barrett odszedł w 1968 r., gdy w zespole był już gitarzysta i wokalista David Gilmour. W 1985 r. Waters ogłosił rozpad grupy, jednak pozostali muzycy kontynuowali działalność pod tym szyldem, a wówczas funkcję lidera przejął David Gilmour.

Z czterech wyżej wymienionych płyt Pink Floyd to właśnie "A Momentary Lapse of Reason" z 1987 r. jest pierwszym materiałem nagranym bez Rogera Watersa.

Do jednorazowej reaktywacji z byłym liderem doszło w 2005 r. na potrzeby koncertu Live 8 w Londynie. Śmierć Ricka Wrighta w 2008 r. była prawdziwym końcem zespołu. Sześć lat później ukazała się pożegnalna płyta "The Endless River" zawierająca materiały nagrane jeszcze z udziałem klawiszowca w latach 1993-1994. Ostatnim akcentem pod szyldem Pink Floyd był utwór "Hey, Hey, Rise Up!" (2022), z gościnnym udziałem Andrija Chływniuka z zespołu Boombox.

Hubert Urbański o najnowszej odsłonie "Milionerów" w Polsacie Katarzyna Ulman INTERIA.PL