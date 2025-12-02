Marilyn Manson poza muzyką kojarzony jest oczywiście z licznymi skandalami i prowokacjami. Ikona industrialnego rocka od lat wzbudza skrajne emocje, jego występy regularnie spotykały się z protestami bardziej konserwatywnych środowisk oraz strachem organizatorów przed ewentualnymi konsekwencjami promowania jego wydarzeń. Choć dziś jego koncerty nie wywołują już aż tak intensywnych, negatywnych reakcji, muzyk zapisał się w historii jako jeden z największych skandalistów lat 90.

Marilyn Manson wraca do Polski po niespełna roku!

19 listopada 2025 roku Marilyn Manson odwiedził warszawski COS Torwar. Był to pierwszy występ muzyka w Polsce od siedmiu lat! Więcej na temat tego show przeczytacie tutaj. Koncert w stolicy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, które najwyraźniej zachęciło artystę do szybszego powrotu do naszego kraju.

Już 18 lipca 2026 r. Marilyn Manson odwiedzi nas z kolejną częścią trasy "One Assassination Under God Tour 2026". Tym razem ze swoim mrocznym show zawita w Atlas Arenie w Łodzi.

Bilety na koncert Marilyna Mansona w Łodzi

Bilety na wydarzenie trafią do ogólnej sprzedaży już 5 grudnia o godzinie 11:00 na oficjalnej stronie organizatorów wydarzenia - Live Nation. Klienci Ticketmaster Polska otrzymają jednak dostęp do przedsprzedaży, która rozpocznie się dzień wcześniej, również o godzinie 11:00.

