Początek 2026 r. okazał się dla Małgorzaty Ostrowskiej niezwykle trudny. Artystka od kilku miesięcy przeżywa bowiem żałobę po stracie ukochanego męża, Jacka Gulczyńskiego. Fotograf w grudniu ubiegłego roku znalazł się w ciężkim stanie, przez co trafił do jednego z poznańskich hospicjów. Niedługo później w sieci pojawiła się przykra informacja o jego śmierci.

Mąż Ostrowskiej był artystą, doskonale znanym w branży muzycznej. Od wielu lat spełniał się w roli fotografa, lecz także malarstwo i grafika nie były mu obce. Ukochaną poznał jeszcze w latach 80. - wówczas robił jej zdjęcia podczas koncertów grupy Lombard, w której ta śpiewała w latach 1981-91 i 1997-99.

Relacja pary, z początku jedynie zawodowa, błyskawicznie przerodziła się w głębokie uczucie. W 1987 r. Małgorzata i Jacek doczekali się syna Dominika, którego wychowali w duchu artystycznym. Gdy dorósł zajął się obsługą techniczną koncertów, a następnie został gitarzystą w zespole Ostrowskiej. Produkuje także okładki jej płyt.

Małgorzata Ostrowska wyznała, jak radzi sobie po stracie męża

Od śmierci Jacka Gulczyńskiego minęło ponad dwa miesiące, a Małgorzata Ostrowska zdecydowała się publicznie opowiedzieć o tym, jak radzi sobie z żałobą. Artystka zasiadła na kanapie "halo tu polsat" i ujawniła, że kluczem do pójścia na przód jest dla niej pamięć o chwilach, w których była z ukochanym w zdrowiu i szczęściu.

"Nie chcę pamiętać ostatnich momentów, nie chcę pamiętać ostatniego okresu. Mało tego, bardzo szybko w domu starałam się wyprzeć chorobę, wyprzeć te złe wspomnienia. Ja wolę pamiętać Jacka z czasów, kiedy mnie zafascynował, kiedy było nam fajnie, kiedy był pięknym, młodym, atrakcyjnym, przystojnym, bardzo dowcipnym mężczyzną" - powiedziała Małgorzata Ostrowska.

W żałobie pomaga jej praca. Małgorzata Ostrowska rzuciła się w wir przygotowań do trasy

Była wokalistka Lombardu szykuje się obecnie do wyjątkowej, jubileuszowej trasy koncertowej. Zdradziła, że to właśnie intensywne próby pozwalają jej zapomnieć o samotności i braku ukochanego mężczyzny obok.

"To pewne antidotum, ponieważ to moje równoległe życie, co nie oznacza, że nie jest ono prawdziwe. Małgorzata Ostrowska domowa i Małgorzata Ostrowska na scenie to są dwie zupełnie inne osoby, ale one się dopełniają" - tłumaczyła gwiazda.

