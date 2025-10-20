Data premiery płyty "Czas końca złudzeń" nie jest przypadkowy - 10 listopada wypada symboliczna dziesiąta rocznica powstania grupy BAiKA . Jej nazwa pochodzi od imion i nazwisk założycieli - gitarzysty Piotra Banacha i wokalistki Katarzyny "Kafi" Figaj (gra również na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych) - parę tworzą nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Piotr i Kafi sami produkują swoje płyty, okładki płyt, teledyski, dbają o promocję, koncerty.

Od października 2020 r. para mieszka w Miłosławiu, niewielkim mieście położonym ok. 50 km od Poznania. To właśnie tam kupili dom, który przez kolejne kilka miesięcy remontowali. Tam też powstają ich nowe piosenki.

Piotr Banach - pierwszy lider grupy Hey, później współtwórca zespołu Indios Bravos - w tym roku świętował swoje 45-lecie na muzycznej scenie.

BAiKA z nową piosenką "Osobista kultura"

Duet ma w dorobku dwie właściwe płyty: "Byty zależne" (2018) i "Zdecydowana mniejszość" (2023). Z trzeciego albumu "Czas końca złudzeń" do tej pory poznaliśmy piosenki "Pa, pa", "Amatorka" i "Burzowa". Teraz zespół zaprezentował utwór "Osobista kultura".

W klipie wykorzystano zdjęcia autorstwa Anny Pietrakowskiej wprawione w ruch za pomocą AI.

"Uderzyło mnie to pewnego poranka podczas kuchennej krzątaniny: mój facet jest przerażająco kulturalny. Poprzedniego dnia pokłóciliśmy się, kwaśna atmosfera nie odparowała w całości, miałam żal do niego, o coś tam, on twierdził, że bezpodstawny, więc epatując oboje oschłością, przeciskaliśmy się między stołem, lodówką, szafkami. Nie do pozbycia było niewdzięczne uczucie złości i niesprawiedliwości, ale ponad subiektywnymi odczuciami, królowała zimna etykieta: proszę, przepraszam, dziękuję. Społecznie przyjęte normy grzecznego traktowania, wyrazy oznaczające szacunek i empatię dla ich adresata" - opowiada Kafi.

"A tu psikus! Wcale nie czułam się potraktowana tak, jakbym (w moim odczuciu) na to zasługiwała. Chciałam usłyszeć przepraszam, ale nie z powodu otwieranych drzwiczek kuchennego mebla, a za brak lojalności. Wielu z nas wolałoby usłyszeć dziękuję 'za twoje starania i wyrzeczenia', zamiast dziękuję, bo podałaś/podałeś jemu/jej masło" - dodaje wokalistka BAiKA.

Na płytę "Czas końca złudzeń" trafi 11 piosenek "o złudzeniach, pożegnaniach ze złudzeniami, trwaniu w złudzeniach". W porównaniu do poprzednich wydawnictw, tym razem znajdzie się więcej tekstów napisanych przez Kafi.

BAiKA - szczegóły płyty "Czas końca złudzeń" (tracklista):

1. "Osobista kultura"

2. "Pytanie?"

3. "Kamaryle"

4. "Mogło być gorzej"

5. "Kopciuszek"

6. "Pa, pa"

7. "Katarzyna"

8. "Amatorka"

9. "Burzowa"

10. "Na drugi raz pamiętaj"

11. "Noski".

Piotr Banach i Kafi o swoim ogrodzie INTERIA.PL