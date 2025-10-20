"Kwaśna atmosfera nie odparowała w całości". BAiKA zapowiada nową płytę piosenką "Osobista kultura"
Poznaliśmy szczegóły zapowiadanej już przez nas trzeciej płyty duetu BAiKA - "Czas końca złudzeń". Na miesiąc przed premierą albumu Piotr Banach (pierwszy lider grupy Hey) i jego partnerka, czyli wokalistka Katarzyna "Kafi" Figaj, wypuścili nowy singel "Osobista kultura".
Data premiery płyty "Czas końca złudzeń" nie jest przypadkowy - 10 listopada wypada symboliczna dziesiąta rocznica powstania grupy BAiKA. Jej nazwa pochodzi od imion i nazwisk założycieli - gitarzysty Piotra Banacha i wokalistki Katarzyny "Kafi" Figaj (gra również na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych) - parę tworzą nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Piotr i Kafi sami produkują swoje płyty, okładki płyt, teledyski, dbają o promocję, koncerty.
Od października 2020 r. para mieszka w Miłosławiu, niewielkim mieście położonym ok. 50 km od Poznania. To właśnie tam kupili dom, który przez kolejne kilka miesięcy remontowali. Tam też powstają ich nowe piosenki.
Piotr Banach - pierwszy lider grupy Hey, później współtwórca zespołu Indios Bravos - w tym roku świętował swoje 45-lecie na muzycznej scenie.
BAiKA z nową piosenką "Osobista kultura"
Duet ma w dorobku dwie właściwe płyty: "Byty zależne" (2018) i "Zdecydowana mniejszość" (2023). Z trzeciego albumu "Czas końca złudzeń" do tej pory poznaliśmy piosenki "Pa, pa", "Amatorka" i "Burzowa". Teraz zespół zaprezentował utwór "Osobista kultura".
W klipie wykorzystano zdjęcia autorstwa Anny Pietrakowskiej wprawione w ruch za pomocą AI.
"Uderzyło mnie to pewnego poranka podczas kuchennej krzątaniny: mój facet jest przerażająco kulturalny. Poprzedniego dnia pokłóciliśmy się, kwaśna atmosfera nie odparowała w całości, miałam żal do niego, o coś tam, on twierdził, że bezpodstawny, więc epatując oboje oschłością, przeciskaliśmy się między stołem, lodówką, szafkami. Nie do pozbycia było niewdzięczne uczucie złości i niesprawiedliwości, ale ponad subiektywnymi odczuciami, królowała zimna etykieta: proszę, przepraszam, dziękuję. Społecznie przyjęte normy grzecznego traktowania, wyrazy oznaczające szacunek i empatię dla ich adresata" - opowiada Kafi.
"A tu psikus! Wcale nie czułam się potraktowana tak, jakbym (w moim odczuciu) na to zasługiwała. Chciałam usłyszeć przepraszam, ale nie z powodu otwieranych drzwiczek kuchennego mebla, a za brak lojalności. Wielu z nas wolałoby usłyszeć dziękuję 'za twoje starania i wyrzeczenia', zamiast dziękuję, bo podałaś/podałeś jemu/jej masło" - dodaje wokalistka BAiKA.
Na płytę "Czas końca złudzeń" trafi 11 piosenek "o złudzeniach, pożegnaniach ze złudzeniami, trwaniu w złudzeniach". W porównaniu do poprzednich wydawnictw, tym razem znajdzie się więcej tekstów napisanych przez Kafi.
BAiKA - szczegóły płyty "Czas końca złudzeń" (tracklista):
1. "Osobista kultura"
2. "Pytanie?"
3. "Kamaryle"
4. "Mogło być gorzej"
5. "Kopciuszek"
6. "Pa, pa"
7. "Katarzyna"
8. "Amatorka"
9. "Burzowa"
10. "Na drugi raz pamiętaj"
11. "Noski".