Słowa utworu napisane zostały przez Andrzeja Michorzewskiego, który tworzył większość tekstów Kobranocki. Powstały one w wyniku nieszczęśliwej miłości - autor zwraca się w nich do dziewczyny z Włocławka (z którego pochodzi). "Mijałem się z tą dziewczyną w drodze do szkoły. Ja chodziłem do ogólniaka, a ona do chemika. Mieszkałem koło jej szkoły, ona niedaleko mojej - widzieliśmy się codziennie. Trwało to chyba ze dwa lata. Nie miałem śmiałości jej zaczepić, paraliżowała mnie" - opowiadał po latach Michorzewski.