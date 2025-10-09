W 1980 r. ukazał się album "Helicopters" - debiut Porter Band, grupy dowodzonej przez Johna Portera, wcześniej muzyka Maanam Elektryczny Prysznic. Do dziś to jeden z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka.

U boku Portera w nagraniach "Helicopters" udział wzięli byli muzycy grup Nurt oraz 2 plus 1: Aleksander Mrożek (gitara) i Kazimierz Cwynar (bas), do których dołączył perkusista Leszek Chalimoniuk.

John Porter świętuje 45-lecie płyty "Helicopters"

Z okazji 45-lecia tego wydawnictwa pojawi się jubileuszowy album "Helicopters '45". Po singlu "Ain't Got My Music" John Porter prezentuje odświeżoną wersję utworu "Refill".

"Refill - niepowstrzymana energia, 'jeżdżąc moim życiem jak motocyklem'. To jeden z moich pierwszych utworów napisanych w Polsce. Cały nastrój opowiada o buncie - częściowo inspirowanym przez moich ówczesnych znajomych, zaangażowanych w walkę z reżimem komunistycznym. Oczywiście, jest też rockandrollowy posmak seksu, pasujący do czasów i gatunku. 'Do you wanna a refill?' Oczywiście, że tak!" - mówi o nagraniu John Porter.

Z okazji jubileuszu John Porter bierze na warsztat swój kultowy debiut z 1980 roku i odpala go na nowo - ostrzej, mocniej, z tą samą energią buntu i wolności, która rozpalała scenę lat 80.

18 października rozpocznie się trasa koncertowa "Helicopters '45" podczas której Porter zagra cały materiał z tego albumu, uzupełniony o swoje największe klasyki.

"Zero półśrodków - czysty rock'n'roll, szczery i bezkompromisowy. To będzie trasa dla tych, którzy chcą poczuć gitarowy hałas, dreszcz buntu i adrenalinę na żywo. Porter wciąż gra tak, jakby chciał rozwalić system - głośno, prawdziwie i z dzikim błyskiem w oku" - czytamy w zapowiedzi.

U boku lidera (wokal, gitara) na scenie pojawią się perkusista Robert Rasz (m.in. Mela Koteluk, Gaba Kulka), gitarzysta Krzysztof Łochowicz (m.in. Mela Koteluk, Paweł Domagała, Daria Zawiałow, Mrozu) i basista Jacek Szafraniec (m.in. Ania Dąbrowska, Muniek Staszczyk, Janusz Panasewicz).

John Porter - szczegóły trasy koncertowej "Helicopters '45":

18.10 - Częstochowa | Teatr Mickiewicza

19.10 - Łódź | Festiwal Soundedit

11.11 - Gdańsk | Stary Maneż

15.11 - Kraków | Nowohuckie Centrum Kultury

25.11 - Wrocław | Stary Klasztor

26.11 - Warszawa | Klub Stodoła

27.11 - Lublin | Radio Lublin

29.11 - Szamotuły | Szamotulski Ośrodek Kultury

30.11 - Szczecin | Dom Kultury Krzemień

05.12 - Ełk | Ełckie Centrum Kultury

16.12 - Tarnów | Kino Marzenie.

