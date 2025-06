Irena Santor rozpływa się nad legendą polskiego rocka. "Wart grzechu"

Mimo oficjalnego zakończenia kariery, Irena Santor wciąż jest aktywna i od czasu do czasu koncertuje, co spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony fanów.

"Niedawno byłam na koncercie Lady Pank. Panasewicz śpiewa od 45 lat. Jak on to robi? Przecież to rock, wiem, z czym to się je. Struny głosowe zdarte, tryb życia nie do końca higieniczny. Słyszałam Lady Pank lata temu, kiedy było ciężko z nagłośnieniem, i dźwięk dosłownie uderzał w człowieka. Teraz technika pomaga - dźwięk jest mocny, ale okrągły, to dobre muzyczne doznanie. Od Panasewicza mogłabym się nauczyć, jak śpiewać tyle lat i nie zniszczyć sobie głosu" - mówiła.