Film "Springsteen: Ocal mnie od nicości" opowiada o kluczowym etapie życia i twórczości amerykańskiego muzyka. Pracował on wówczas nad swoim przełomowym albumem "Nebraska" z 1982 roku - kameralną i intymną płytą, którą nagrał we własnym pokoju na czterościeżkowym magnetofonie kasetowym. Produkcja jest adaptacją wydanej przed dwoma laty książki "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska" autorstwa amerykańskiego pisarza i muzyka Warrena Zanesa.

W "The Bossa" na ekranie wcielił się znany m.in. z serialu "The Bear" Jeremy Allen White, 34-letni obecnie zdobywca dwóch Złotych Globów.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Jeremy Strong (zagrał Jona Landaua, menedżera "Bossa"), Stephen Graham (jako Douglas Springsteen, ojciec Bruce'a), Gaby Hoffmann (jako Adele Springsteen, matka Bruce'a) i Johnny Cannizzaro (gitarzysta Steven Van Zandt z E Street Band).

Muzyczne gwiazdy w filmowej biografii Bruce'a Springsteena

W epizodycznych rolach pojawili się prawdziwi muzycy, którzy na ekranie zagrali członków grupy Cats on a Smooth Surface występującej w klubie The Stone Pony w Asbury Park w New Jersey. To właśnie tam pierwsze kroki stawiał Bruce Springsteen, który wspierał zespół podczas niedzielnych jamów.

Filmową formację stworzyli bracia Jake (gitara) i Sam (bas) Kiszka znani z grupy Greta Van Fleet, wokalista Jay Buchanan (Rival Sons), perkusista Aksel Cole i grający na klawiszach Henry Hey (Forq) - w produkcji zagrali utwory "Lucille" Little Richarda i "Boom Boom" Johna Lee Hookera.

Ich angaż to zasługa producenta Dave'a Cobba, który rozmawiał z reżyserem Scottem Cooperem.

"Praca z Jeremym była fascynującą przygodą na wielu poziomach. Jego umiejętność wcielenia się w Bruce'a Springsteena była mistrzowska - balansował na granicy między uchwyceniem istoty postaci a nadaniem jej własnej oryginalności" - komplementuje odtwórcę głównej roli Jake Kiszka.

Z kolei Maxa Weinberga, perkusistę E Street Band, zagrał Brian Chase, bębniarz The Yeah Yeah Yeahs.

Jacko Brango zdradza szczegóły swojego debiutanckiego krążka "ZA DUŻO GITAR" Wiktor Fejkiel INTERIA.PL