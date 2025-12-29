Dżem trafił w czuły punkt Polaków. Tak powstał kultowy hit

Historia zespołu Dżem to jedna z tych opowieści, które naturalnie splatają się z dziejami polskiego rocka. Grupa powstała w 1973 roku w Tychach i zaczynała bardzo nieformalnie, od wspólnego grania inspirowanego bluesem i rockiem zza oceanu. Nazwa zespołu nie była artystyczną deklaracją, lecz efektem przypadku, kiedy pierwotne "Jam" zapisano błędnie jako "Dżem". Z czasem ta literówka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych szyldów w historii polskiej muzyki. Zespół konsekwentnie rozwijał swoje brzmienie, czerpiąc z bluesa, rocka i soulu, ale filtrując te inspiracje przez własną wrażliwość i doświadczenia sceniczne.

Historia zespołu Dżem i narodziny charakterystycznego stylu

Kluczową postacią w historii zespołu był Ryszard Riedel, który dołączył do Dżemu w pierwszych latach działalności i szybko stał się jego znakiem rozpoznawczym. Jego głos, sposób interpretacji i naturalna charyzma sprawiły, że nawet proste frazy nabierały wyjątkowej siły. Dżem nie próbował wpisywać się w modne trendy, zamiast tego budował własny język muzyczny oparty na szczerości i emocjach. Ten styl, z jednej strony surowy, z drugiej bardzo ludzki, pozwolił zespołowi dotrzeć do słuchaczy w różnym wieku i o różnych muzycznych gustach.

"Czerwony jak cegła" jako przełom w historii zespołu Dżem

Na początku lat 80. Dżem miał już za sobą setki koncertów i wyraźnie ukształtowaną tożsamość sceniczną. Właśnie wtedy powstał utwór "Czerwony jak cegła", który kilka lat później trafił na debiutancki album studyjny Cegła, wydany w 1985 roku. Płyta szybko została uznana za jedną z najważniejszych w polskim rocku lat 80., a utwór tytułowy stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrań zespołu. Nie był to przebój w klasycznym, radiowym sensie, lecz piosenka, która żyła przede wszystkim na koncertach i z każdym wykonaniem nabierała nowego znaczenia.

Znaczenie utworu "Czerwony jak cegła" w polskim rocku

"Czerwony jak cegła" od pierwszych taktów przykuwa uwagę wyrazistym riffem gitarowym i dynamiczną pracą sekcji rytmicznej. To muzyka, która nie potrzebuje ozdobników, bo jej siłą jest rytm, napięcie i naturalny puls.

Tekst utworu, oparty na prostych, obrazowych metaforach, opowiada o intensywnym pragnieniu bliskości i emocjach, które trudno okiełznać. Nie ma tu dosłownych deklaracji ani jednoznacznych historii, dzięki czemu słuchacze od lat odnajdują w tej piosence własne doświadczenia i stany emocjonalne. Ta otwartość interpretacyjna stała się jednym z powodów jej trwałej popularności.

Rola Ryszarda Riedla w interpretacji "Czerwony jak cegła"

Siła utworu w ogromnym stopniu wynikała z interpretacji Ryszarda Riedla. Jego sposób śpiewania sprawiał wrażenie całkowicie naturalnego, jakby każde słowo rodziło się w danej chwili. Riedel nie narzucał emocji, lecz pozwalał im wybrzmieć, co tworzyło wyjątkową więź z publicznością.

Na koncertach "Czerwony jak cegła" często zamieniał się w wspólne przeżycie, w którym granica między sceną a widownią praktycznie znikała. To właśnie dzięki tej autentyczności utwór przestał być tylko piosenką, a stał się emocjonalnym doświadczeniem.

Z biegiem lat "Czerwony jak cegła" zyskał status koncertowego klasyka. Był obecny na najważniejszych festiwalach, w klubach i na dużych scenach plenerowych, zawsze wywołując podobną reakcję, skupienie, energię i wspólny śpiew. Dla wielu fanów był pierwszym zetknięciem z twórczością Dżemu i punktem wyjścia do odkrywania innych utworów zespołu. Piosenka stała się też jednym z symboli polskiego rocka, kojarzonym z okresem, w którym liczyła się autentyczność i bezpośredni kontakt z emocjami.

Dżem po latach i trwałość utworu "Czerwony jak cegła"

Po śmierci Ryszarda Riedla w 1994 roku muzyka Dżemu nabrała dla wielu słuchaczy dodatkowego, refleksyjnego wymiaru. Zespół kontynuował działalność, a "Czerwony jak cegła" pozostał ważnym elementem repertuaru, wykonywanym także w późniejszych składach. Utwór wciąż funkcjonuje w przestrzeni radiowej, koncertowej i kulturowej, nie jako relikt przeszłości, lecz jako żywa część polskiej muzyki.