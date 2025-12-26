Radzimir Dębski wystąpił na jednej scenie ze Snoop Dogiem! Nagrania robią furorę w sieci

Pochodzący ze Szczecina Jimek na przestrzeni lat miał okazję współpracować z polskimi gwiazdami takimi jak Taco Hemingway, Quebonafide, Pezet czy Paktofonika. W jego portfolio znaleźć możemy również wspólne projekty z gwiazdami światowego formatu. W 2012 roku. Radzimir Dębski zwyciężył konkurs na remix piosenki "End of Time" Beyoncé.

W rozmowie z "Plejadą", artysta przyznał, że był to przełomowy moment w jego karierze, po którym mógł skupić się na projektach, na których naprawdę mu zależało: "Przez pierwsze 10 lat robiłem to, na co ludzie zgodzili się, żebym mógł zrobić, a potem, po Beyoncé rzeczywiście wszystko się zmieniło i zacząłem robić to, co chciałem sam robić".

Jimek na jednej scenie ze Snoop Doggiem

Okres bożonarodzeniowy stał się dla Jimka kolejną okazją, by zabłysnąć na wielkiej scenie u boku samego Snoop Dogga. Podczas przerwy świątecznego meczu ligi futbolu amerykańskiego Minnesota Vikings vs. Detroit Lions na stadionie U.S. Bank Stadium w Minneapolis, odbyło się wyjątkowe wydarzenie "Snoop Dogg's Holiday Halftime Party", podczas którego hip-hopowej legendzie na scenie towarzyszyli wyjątkowi goście. Wśród nich znaleźli się Andrea Bocelli z synem Matteo, Lainey Willson, HUNTR/X znane z produkcji "KPop Demon Hunters" oraz Jimek. Ostatni z wymienionych miał wyjątkowo ważne zadanie, dyrygował on bowiem orkiestrą na scenie. Nagrania z występu opublikowane na oficjalnym TikToku NFL zbierają setki tysięcy wyświetleń, podkreślając skalę wydarzenia.

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Snoop Dogg i Radzimir Dębski wystąpili na jednej scenie. Artyści po raz pierwszy współpracowali przy okazji BET Awards 2025 w Los Angeles, gdzie zaprezentowali razem hity takie jak "Drop It Like It's Hot" czy "Nuthin' But a 'G' Thang"

