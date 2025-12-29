Tak Perfect zaczął nowe życie. Historia przeboju "Kołysanka dla nieznajomej"

Grupa Perfect w 1992 r. została definitywnie rozwiązana przez Zbigniewa Hołdysa. Pozostali muzycy jednak po koncertach w Ameryce Północnej postanowili wrócić na dobre i w 1994 r. wypuścili płytę "Jestem" - tytuł nawiązywał do reaktywacji bez swojego lidera. Dodajmy, że był to pierwszy studyjny materiał od płyty "UNU" z 1982 r.

Ze względu na chęć sprawiedliwego podziału zysków, wszystkie piosenki zostały podpisane przez zespół. W nagraniach udział wzięli wokalista Grzegorz Markowski, gitarzyści Jacek Krzaklewski (tuż przed zarejestrowaniem materiału zastąpił Andrzeja Urnego) i Ryszard Sygitowicz, basista Andrzej Nowicki i grający na perkusji Piotr Szkudelski, a za teksty odpowiadał związany z zespołem od początku Bogdan Olewicz. Autorem okładki jest słynny rysownik Edward Lutczyn.

Nowe życie grupy Perfect. Historia "Kołysanki dla nieznajomej"

Największą popularność z tego albumu zdobyła ballada "Kołysanka dla nieznajomej". To pierwszy utwór Perfectu, w którym Grzegorz Markowski śpiewał wprost o miłości.

"Zbyszek się zawsze bał, by nie padło słowo 'kocham'. I nie padło, aż do lat 90. Miał jakieś uprzedzenia, nie było tekstów o miłości. Może i dobrze, dziś co druga piosenka jest o uczuciach męsko-damskich" - wspominał w Polskim Radiu wokalista.

Wspomnianą balladę skomponował zmarły 7 kwietnia 2000 r. basista Andrzej Nowicki, nazywany "Karakułem". "Kołysanka...", a także "Oddech Rosji" i "Całkiem inny kraj" doczekały się teledysków, które zrealizował znany głównie jako reżyser teatralny Laco Adamik, były mąż Agnieszki Holland i ojciec Kasi Adamik.

Od momentu premiery "Kołysanka dla nieznajomej" zajęła wyjątkowe miejsce w historii polskiego rocka. Delikatna, lecz, trudna partia gitarowa w wykonaniu Ryszarda Sygitowicza otwierająca utwór stała się znakiem rozpoznawczym utworu.

Mało znanym faktem jest to, że "Kołysanka dla nieznajomej" została zagrana na tej samej gitarze, na której Jan Borysewicz nagrał "Zawsze tam gdzie ty" - niezapomnianą balladę i jeden z największych przebojów Lady Pank. Lider tej formacji później podarował ten instrument Ryszardowi Sygitowiczowi.

Perfect Gold "z tą samą wrażliwością i emocją"

Gitarzysta występował w grupie Perfect w latach 1979-1982 i 1993-1997. Później współpracował z m.in. Natalią Kukulską, Jackiem Królikiem, Kasią Kowalską, Felicjanem Andrzejczakiem, Magdą Umer i Haliną Frąckowiak. W 2010 r. nagrał płytę "Markowski & Sygitowicz" z wokalistą Perfectu.

Obecnie Ryszard Sygitowicz stoi na czele zespołu Perfect Gold, który razem z nim współtworzą także: "namaszczony" przez Grzegorza Markowskiego na następcę Piotr Skóra (wokal), gitarzysta Bartosz "Bratek" Wójcik (m.in. Paul Di'Anno z Iron Maiden i Doogie White z Rainbow), perkusista Krzysztof Żurek (Revolucja dowodzona przez Jacka Dewódzkiego, byłego wokalisty Dżemu) oraz nowy basista Jacek Bielecki, mający na koncie współpracę m.in. z Markiem Piekarczykiem (TSA). Gościnnie z zespołem ma występować - w miarę dostępności - Mietek Jurecki, basista Perfectu z lat 1989-1991 i wieloletni filar Budki Suflera. Muzycy niemal na każdym kroku podkreślają, że nie jest to "rywalizacja" z drugim składem nawiązującym do dorobku Perfectu.

"Podczas koncertów Perfect Gold 'Kołysanka dla nieznajomej' wybrzmiewa dokładnie tak, jak powinna - zagrana przez swojego kompozytora, z tą samą wrażliwością i emocją, której nie da się nauczyć z nut" - podkreślają muzycy Perfect Gold.

Perfect & Łukasz Drapała gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie

Drugim zespołem odwołującym się do spuścizny po legendzie polskiego rocka (Grzegorz Markowski przeszedł na muzyczną emeryturę w 2021 r., a wieloletni perkusista Piotr Szkudelski zmarł w sierpniu 2022 r.) jest powołany w kwietniu tego roku Perfect & Łukasz Drapała. W skład weszli byli muzycy Perfectu, którzy wcześniej występowali w Perfect Gold: gitarzyści Jacek Krzaklewski i Dariusz Kozakiewicz oraz basista Piotr Urbanek.

Perkusistą został Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human. Współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat. Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę.

Za mikrofonem stanął z kolei Łukasz Drapała, znany z m.in. "The Voice of Poland" (2. miejsce w 13. edycji w drużynie Lanberry), "Mam talent" (półfinał) i wieloletnich występów w grupie Chemia.

Dodajmy, że szykujący się do premiery nowego utworu "Liczba Pi" zespół Perfect & Łukasz Drapała będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie.

