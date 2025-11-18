Imponujący dorobek Deep Purple zamyka na razie wydana w lipcu 2024 r. płyta "=1". Był to studyjny debiut 46-letniego obecnie Simona McBride'a, który w 2022 r. zastąpił Steve'a Morse'a (był gitarzystą legendy hard rocka z najdłuższym stażem).

W ramach promocji tego materiału grupa w tym roku zagra jeszcze dwa koncerty w Azji (20 listopada Dubaj i 23 listopada Kuala Lumpur w Malezji), a w połowie kwietnia 2026 r. w Japonii rozpocznie kolejną serię występów. W lecie brytyjski zespół ma zaplanowane festiwalowe występy w Europie (m.in. słynny Hellfest we Francji).

Deep Purple powraca do Polski. Co już wiemy?

Jak już informowaliśmy, jesienią 2026 r. grupa pojawi się w Europie na halowe koncerty. Zespół nie zapomniał o wiernych fanach w Polsce - zagra u nas 8 października w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety będą dostępne od 21 listopada 2025 r. od godz. 11:00. Weteranów na scenie będzie poprzedzać Jayler, obwołany nową rockową siłą z Wielkiej Brytanii.

"Niewiele zespołów wywarło tak potężny i trwały wpływ na historię rocka jak Deep Purple. Dzięki trwającej już ponad pół wieku karierze, bestsellerowym albumom, pokoleniowym hymnom i wyprzedanym trasom koncertowym, pozostają jedną z największych legend gatunku. Ich niezrównany katalog utworów - od 'Smoke on the Water' po 'Highway Star' - nadal inspiruje pokolenia muzyków, a występy na żywo potwierdzają ich status pionierów hard rocka" - podkreślają organizatorzy z Mystic Coalition.

"Muzyka Deep Purple niezmiennie dociera do nowych pokoleń i porusza fanów na całym świecie. Ich klasyczny utwór 'Child in Time' z 1970 roku, w nowej, oszałamiającej wersji, trafił do zwiastuna ostatniego sezonu serialu 'Stranger Things', dzięki czemu miliony nowych słuchaczy poznały jeden z najwspanialszych rockowych hymnów, a świat ponownie docenił ponadczasowe brzmienie zespołu. Ten moment doskonale oddaje trwały wpływ Deep Purple na współczesną kulturę. Sukces ich docenionego przez krytyków albumu '=1', z 2024 roku, również świadczy o tym, że ci giganci hard rocka nie wykazują żadnych oznak zmęczenia, nadal poszerzają granice gatunku i docierają do publiczności na całym świecie" - czytamy.

Obecny skład tworzą 80-letni wokalista Ian Gillan, basista Roger Glover (30 listopada skończy 80 lat), młodsi o trzy lata perkusista Ian Paice (jedyny muzyk grający w zespole bez przerwy od samego początku), klawiszowiec Don Airey oraz 46-letni gitarzysta Simon McBride.

