Bryan Adams to kanadyjski wokalista, gitarzysta i autor piosenek, który zdobył uznanie na całym świecie dzięki przebojom takim jak "Summer of '69", "Run to You", "Heaven" czy "(Everything I Do) I Do It For You". Swoją przygodę z muzyką rozpoczął ponad cztery dekady temu i pomimo wielu lat spędzonych na scenie wciąż aktywnie koncertuje oraz tworzy. Właśnie oddał w ręce fanów swój najnowszy materiał - krążek "Roll With The Punches".

Bryan Adams wydał album we własnej wytwórni

Płyta stanowi wielki przełom w karierze muzyka. Choć Adamsa można nazwać weteranem sceny, a w jego dyskografii znajduje się kilkanaście albumów studyjnych, pierwszy raz udało mu się opublikować wydawnictwo pod szyldem własnej wytwórni, Bad Records.

"Bardzo się cieszę nie tylko z premiery mojego 16. albumu studyjnego, ale także z wydania go w mojej własnej wytwórni Bad Records! Minęło trochę czasu, odkąd wydaliśmy 'So Happy It Hurts', a w ciągu kilku ostatnich lat wydarzyło się tak wiele, co stało się inspiracją dla 'Roll With The Punches'" - stwierdził przy okazji premiery artysta.

Bryan Adams zaprezentuje materiał z nowej płyty na koncercie w Gdańsku! Będzie to druga wizyta Kanadyjczyka w Polsce w tym roku

Nowy album Bryana Adamsa dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych od 29 sierpnia. Materiał został wydany także na winylu oraz płycie CD. Kanadyjczyk zaprezentował 10 autorskich kompozycji, które przez ostatnie miesiące promował na nadal trwającej trasie koncertowej "Roll with the Punches Tour". W ramach tournee wystąpił na krakowskiej Tauron Arenie, a niedługo po spektakularnym koncercie ogłoszono kolejną wizytę wokalisty w Polsce.

Bryan Adams regularnie odwiedza nasz kraj, a polscy fani zawsze gorąco go przyjmują. Już 15 grudnia po raz drugi zagra koncert w Polsce, w ramach trasy promującej najnowsze wydawnictwo. Tym razem Kanadyjczyk zaprezentuje kompozycje z "Roll With The Punches" na Ergo Arenie w Gdańsku.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL