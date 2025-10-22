Przypomnijmy, że po raz ostatni ponad 20 występów w roku grupa Bon Jovi dała w 2019 r. Jednym z przystanków była Warszawa - zespół zagrał na PGE Narodowym w trakcie tournee promującego album "This House Is Not For Sale" i już wówczas głośno komentowano wokalną formę Jona Bon Joviego.

W 2022 r. wokalista przeszedł nowatorską operację rekonstrukcji strun głosowych. Jak wyjaśnił, celem zabiegu było wszczepienie nowoczesnego implantu, który miał pomóc w odbudowie niemal zanikającej struny głosowej.

"W krytycznym momencie jedna z moich strun głosowych zaczęła zanikać. Nie byłem w stanie dobrze śpiewać. Czułem, że odebrano mi moje rzemiosło" - mówił Jon Bon Jovi w rozmowie z magazynem "People".

Bon Jovi wraca na trasę. Znamy szczegóły "Forever Tour"

W czerwcu 2024 r. grupa Bon Jovi wypuściła 16. studyjną płytę "Forever", promowaną singlami "Legendary", "Living Proof" i "The People's House". Wówczas informowano, że stan wokalisty uniemożliwia mu udział w wyczerpującej trasie koncertowej.

Pierwszy pełny koncert Bon Jovi zagrał po trzech latach przerwy, w czerwcu 2025 r., pojawiając się na specjalnym wydarzeniu podczas Marathon Music Works, weekendu dla fanów w Nashville.

Teraz zespół zapowiedział, że wraca do aktywnego koncertowania - w 2026 r. odbędzie się trasa "Forever Tour". Pod tym hasłem kryje się jednak zaledwie siedem występów. Pierwsze cztery zostaną zorganizowane w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku (7, 9, 12 i 14 lipca 2026 r.). Na kolejne trzy koncerty grupa przeniesie się do Wielkiej Brytanii i Irlandii - Edynburg (28 sierpnia), Dublin (30 sierpnia) i Londyn (4 września).

"W tym ogłoszeniu kryje się wiele radości - radości, że możemy dzielić te wieczory razem z naszymi niesamowitymi fanami i radości, że zespół może być razem. Mam to szczęście, że mogę co wieczór nieść światło publiczności i stać w jej odbiciu, aby przeżyć niesamowite, wspólne doświadczenie. Wiele mówiłem o mojej wdzięczności, ale powiem to jeszcze raz: jestem głęboko wdzięczny, że fani i braterstwo tego zespołu byli cierpliwi i dali mi czas potrzebny na powrót do zdrowia i przygotowanie się do trasy. Jestem gotowy i podekscytowany!" - przekazał Jon Bon Jovi w specjalnym oświadczeniu.

O boku lidera (wokal, gitara) występują jego towarzysze od 1983 r. - klawiszowiec David Bryan i perkusista Tico Torres, a także basista Hugh McDonald (w latach 1994-2016 miał status muzyka studyjnego i koncertowego), gitarzysta Phil X (na stałe przyjęty w 2016 r.) oraz odpowiedzialny za instrumenty perkusyjne Everett Bradley i gitarzysta John Shanks. Ostatnia dwójka dołączyła w 2024 r., wcześniej przez lata współpracowała z zespołem w studiu i na scenie.

Jacko Brango zdradza szczegóły swojego debiutanckiego krążka "ZA DUŻO GITAR" Wiktor Fejkiel INTERIA.PL