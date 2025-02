Legenda heavy metalu oficjalnie zakończyła swoją działalność w lutym 2017 r. W rodzinnym Birmingham w hali Genting Arena odbył się ostatni koncert w ramach trasy "The End Tour". W składzie Black Sabbath występowało wówczas trzech muzyków oryginalnego składu: wokalista Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi i basista Geezer Butler, których wspierał Tommy Clufetos, bębniarz znany z solowego zespołu Osbourne'a.

Ozzy Osbourne kontynuował swoją solową przygodę, nagrywając jeszcze płyty "Ordinary Man" (2020) i "Patient No. 9" (2022), jednak poważne schorzenia uniemożliwiły mu powrót do regularnego koncertowania. Problemy zdrowotne okazały się na tyle poważnie, że w lutym 2023 r. ogłoszono, że daje sobie spokój z występowaniem. Kilka miesięcy później taką samą decyzję podjął basista Geezer Butler.

Black Sabbath powraca w oryginalnym składzie!

Co jakiś czas pojawiały się pogłoski o tym, że Black Sabbath może powrócić na jeszcze jeden koncert. Teraz ikoniczna formacja z Birmingham potwierdziła, że do tego dojdzie, w dodatku zespół zagra po raz pierwszy od 20 lat w oryginalnym składzie. Poza wspomnianą wyżej trójką na scenie pojawi się też perkusista Bill Ward.

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod szyldem "Back To The Beginning". Zyski z tego charytatywnego koncertu zostaną podzielone pomiędzy Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital i Acorn Children's Hospice.

"To mój czas na 'powrót do początku'. Czas, by wrócić do miejsca, gdzie się urodziłem. Mam ogromne szczęście, że mogę to zrobić z pomocą ludzi, których kocham. Birmingham jest prawdziwym domem metalu" - podkreślił Ozzy Osbourne, który w ten sposób ostatecznie pożegna się ze sceną.

76-letni wokalista zagra krótki solowy set, by później wystąpić z oryginalnym składem Black Sabbath.

Muzycznym reżyserem "Back To The Beginnning" będzie Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave. Podczas trwającego cały dzień wydarzenia pojawią się również m.in. Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax i Mastodon.

Dodatkowo zobaczymy supergrupę złożony z wielu innych muzyków. Na liście dotychczas ogłoszonych nazwisk widnieją m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen i Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera).

Bilety na koncert w Birmingham trafią do sprzedaży 14 lutego.

Black Sabbath - ikona metalu z Birmingham

Założona w 1968 r. grupa sprzedała ponad 75 mln płyt, stając się inspiracją dla wielu muzyków z całego świata, dając początek różnym odmianom metalu.

Jedną z zasług było potężne brzmienie gitarowych riffów w wykonaniu Tony'ego Iommiego. W pewnym sensie obniżenie stroju było koniecznością wypadku w fabryce, w którym muzyk stracił opuszki dwóch palców prawej ręki. Do dziś gitarzysta używa specjalnych nakładek.

Do tego inspirujący się stylem Cream basista Geezer Butler (również autor posępnych tekstów), zasłuchany w jazzie perkusista Bill Ward plus jedyny i niepowtarzalny wokalista Ozzy Osbourne. Debiutancki album "Black Sabbath" został zarejestrowany w ciągu dwóch dni w londyńskim studiu Regent Sound na Tottenham Court Road.

"Studio było nie większe od przeciętnego salonu i wszyscy graliśmy w nim razem; Bill siedział za przepierzeniem. Ozzy śpiewał w małej budce, w tym samym czasie, kiedy my graliśmy. Wszystko odbywało się tak, jakbyśmy grali na żywo" - wspominał po latach Tony Iommi.

Ostatnim studyjnym albumem Black Sabbath pozostaje "13" z 2013 r. Ten materiał z trójką liderów na perkusji gościnnie nagrał Brad Wilk, muzyk Rage Against The Machine. Z kolei ostatnią płytą sygnowaną przez oryginalny skład pozostaje "Never Say Die!" z 1978 r.