Pierwszy koncert A Perfect Circle w Polsce odbył się 15 grudnia 2018 r. w Tauron Arenie Kraków. Teraz ogłoszono, że amerykańska grupa po raz pierwszy od tego czasu powróci do Europy, a w ramach letniej trasy ponownie zagrają w naszym kraju.

Koncert odbędzie się 10 czerwca 2026 r. w hali COS Torwar w Warszawie. Przedsprzedaż Ticketmaster Polska ruszy 30 października (godz. 10:00), a bilety do sprzedaży ogólnej trafią 31 października (godz. 10:00).

A Perfect Circle powraca do Polski. "To trwało zbyt długo"

"Kieruję te słowa do naszych europejskich przyjaciół - tęskniliśmy za wami. To trwało zbyt długo... jakieś siedem lat za długo, ale znaleźliśmy rozwiązanie" - mówi Billy Howerdel, gitarzysta i lider A Perfect Circle.

Dodajmy, że w maju minęło 25 lat od wydania "Mer de Noms" - pierwszego albumu formacji, który ustanowił rekord jako najwyżej notowany debiut rockowy w historii w rankingu Billboard 200.

Skromny dorobek uzupełniają płyty "Thirteenth Step" (2003) i "Emotive" z coverami (2004), po których działalność grupy została zawieszona. Wokalista Maynard James Keenan zajął się wówczas grupą Tool (płyta "10 000 Days" ukazała się w 2006 r.) i projektem Puscifer, a także rozwojem własnej winnicy w Arizonie.

Z kolei gitarzysta Billy Howerdel powołał do życia rockową formację Ashes Divide, która w 2008 roku zadebiutowała albumem "Keep Telling Myself It's Alright". Do nagrań zaprosił m.in. muzyków powiązanych z A Perfect Circle, jak ówczesny perkusista Josh Freese, była basistka Paz Lenchantin czy wiolonczelista Devo Keenan, syn Maynarda.

A Perfect Circle - te nazwiska dobrze znacie

W połowie 2010 r. A Perfect Circle wrócił do aktywności koncertowej. Nową sekcję rytmiczną stworzyli basista Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine, na koncertach wspomagał Ashes Divide oraz Puscifer) i perkusista Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine). Skład uzupełniali gitarzysta James Iha (obecnie z powrotem w Smashing Pumpkins), którego na europejskiej trasie zastąpił Greg Edwards (Failure, Autolux).

W 2013 r. grupa podsumowała dotychczasowy dorobek składanką "Three Sixty", która zawierała nowy utwór "By and Down".

Po 14 latach przerwy w kwietniu 2018 r. pojawił się czwarty studyjny album "Eat The Elephant" promowany singlami "The Doomed", "Disilliusioned", "TalkTalk" oraz "So Long, and Thanks for All the Fish". Po trasie, w ramach której po raz pierwszy odwiedzili Polskę, A Perfect Circle ponownie ograniczyli aktywność aż do 2024 r., kiedy to pojawił się premierowy utwór "Kindred" na specjalnym splicie "Sessanta E.P.P.P". To wydawnictwo zawierało po jednym numerze grup A Perfect Circle, Puscifer i Primus.

Obecny skład A Perfect Circle tworzą: Billy Howerdel (gitara), Maynard James Keenan (wokal), James Iha (gitara), Josh Freese (perkusja) i Matt McJunkins (bas). W koncertowym składzie na zastępstwo za Ihę i Freese'a pojawiają się Greg Edwards (gitara) i Gunnar Olsen (perkusja).

