Open'er Festival wraca po dwuletniej przerwie. Święto muzyki, podczas którego występują polskie i zagraniczne gwiazdy, było odwoływane z powodu pandemii koronawirusa. Na szczęście Open'er Festival 2022 odbędzie się już bez przeszkód, tradycyjnie na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 29 czerwca - 2 lipca.

Open’er Festival 2022. Pogoda dopisze po dwóch latach przerwy?

Line-up prezentuje się niezwykle obiecująco. Wśród największych gwiazd, które pojawią się na scenie, są m.in. Dua Lipa, The Killers, Maneskin, Imagine Dragons czy Chemical Brothers. Przez cztery dni trwania festiwalu, na czterech scenach wystąpi ponad 80 artystów i w pełnej gwiazd obsadzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Open'er Festival 2022. Pogoda w środę 29 czerwca

Pierwszy dzień Open'er Festival zapowiada się ciepło i słonecznie. Słupki rtęci na termometrach podskoczą do 24 stopni Celsjusza, na niebie pojawią się chmury, z których jednak nie spadnie deszcz. Pogoda podczas Open'er Festival 2022 w środę 29 czerwca będzie więc sprzyjać fanom Imagine Dragons, ASAP Rocky'ego oraz zespołu Maneskin, którzy pojawią się tego dnia na scenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maneskin w "Wydarzeniach": Nie sprawiamy żadnych problemów, jesteśmy grzeczni Polsat News

Pierwszy dzień Open'er Festival 2022 to również występy The Smile, Clairo, Inhaler, Jehnny Beth, Kennyhoopla oraz Little Simz. Na scenie pojawią się także Pa Salieu, Sampa The Great, Paco Osuna, Stella Bossi, Aksamit, Ralph Kaminski, Vito Bambino, Mother Mother. Na nowej scenie Czujesz Klimat? Stage pierwszego dnia Open'er Festival pojawią się Natalia Szroeder, LUNA oraz Ania Leon.

Instagram Post

Open'er Festival 2022. Pogoda w czwartek 30 czerwca

Drugi dzień Open'er Festival to muzyczne święto w promieniach słońca, które będzie towarzyszyć fanom przez cały dzień. Będzie bardzo ciepło, a termometry pokażą nawet 28 stopni. Warto więc zadbać o ochronę przed słońcem. Temperaturę podczas drugiego dnia Open'er podniosą także Twenty One Pilots, Playboi Carti, Glass Animals, Royal Blood i Years & Years.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Twenty One Pilots o popularności utworów "Stressed Out" i "Heathens" INTERIA.PL

Drugi dzień imprezy to również występy BADBADNOTGOOD, Destroyer, Don Toliver, Porridge Radio, Tove Lo, VTSS czy Lilly Palmer. Z polskich muzyków w drugi dzień Open'er Festival 2022 zagrają Catz 'N Dogs, Otsochodzi, Żabson & Young Igi, Zdechły Osa, Miętha, Muchy, Enola Gay oraz Król.

Open'er Festival 2022. Pogoda w piątek 1 lipca

Trzeci dzień Open'er Festival, pomimo kilku chmur, również zapowiada się słonecznie i ciepło. Słupki rtęci ponownie pokażą 25 stopni Celsjusza, a na obecną chwilę synoptycy nie przewidują opadów. Atmosferę tego dnia rozgrzeją także Dua Lipa, Martin Garrix, Megan Thee Stallion czy Michael Kiwanuka, którzy zagrają w trzeci dzień Open'er Festival 2022.

Kto zagra na Open'er Festival trzeciego dnia? Fani usłyszą również utwory grane przez takie gwiazdy jak Biffy Clyro, Flohio, Iceage, Jan-Rapowanie, OIO, Sky Ferreira, Young Leosia, Adam Beyer, Anfisa Letyago, A_GIM / Jurek Przezdziecki Live, Manoid, DakhaBrakha, EABS, Julia Pośnik, Zalia oraz Meek, Oh Why?.



Instagram Post

Open'er Festival 2022. Pogoda w sobotę 2 lipca

Czwarty dzień Open'er Festival, który zakończy muzyczną imprezę, to przewaga słońca nad chmurami, z których nie powinien spaść deszcz. Temperatura będzie wahać się w okolicach 27 stopni Celsjusza co oznacza, że ostatni dzień Open'er Festival również dopieści fanów. Ci pożegnają się z festiwalem w towarzystwie Jessie Ware, The Killers, The Chemical Brothers, Dawida Podsiadły oraz Taco Hemingwaya.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jessie Ware: brytyjskie objawienie w Polsce Interia.tv

Kto jeszcze wystąpi w czwarty dzień Open'er Festival 2022? Na scenie zagrają również Cate Le Bon, Cigarettes After Sex, AJ Tracey, Pillow Queens, Seasick Steve, Sons of Kemet, Yola, Nicole Moudaber, Boys Noize, An On Bast, Szczyl, Kacperczyk, OKI, Kasia Lins, Kaśka Sochacka oraz Marie.

