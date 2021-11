Natalia Szroeder zasłynęła na polskiej scenie głównie występami z Liberem. Jakiś czas temu zakończyli współpracę, a artystka zdecydowała o postawieniu na karierę solową. Drugi album gwiazdy pop jest następcą wydanej w 2016 roku "NATinterpretacji".

Natalia Szroeder o płycie "NATinterpretacje"

Natalia Szroeder z teledyskiem "Początki"

Jak widzimy po zapowiadających album klipach, nowa płyta ma być "nowym otwarciem" w karierze wokalistki i krokiem w stronę poważniejszego i bardziej osobistego popu. W premierowym wideo "Początki" cofamy się w czasie i oglądamy 26-letnią gwiazdę od naprawdę najmłodszych lat! Pierwsze nagrania pochodzą z początku 1996 roku, gdy piosenkarka miała zaledwie pół roku. Później widzimy pierwsze próby małej Natalii w zdobywaniu sceny - na konkursach i występach szkolnych, a także w "Od przedszkola do Opola". Zobacz teledysk!

Clip Natalia Szroeder Początki

Sprawdź tekst do utworu "Początki" w serwisie Teksciory.pl



Gwiazda na swoim koncie na Instagramie powiedziała fanom coś więcej na temat premierowego utworu. Z jej wpisu dowiadujemy się, że pisoenka mimo, że otworzy nowy album, to powstała jako ostatnia. Był to utwór, który powstawał "w dość ciemnym momencie twórczym" spowodowanym presją czasu i stresem. Natalia Szroeder dodała, że "'Początki' zrodziły się w twórczych bólach, ale gdy ujrzały światło dzienne, a raczej nocne w tym przypadku, było już tylko pięknie".

Instagram Post

Na płycie "Pogłos" znajdzie się 11 piosenek, w tym single "Powinnam?", "Para" i duet z Ralphem Kaminskim - "Przypływy". Album najpewniej już o północy pojawi się w serwisach streamingowych.

Tracklista albumu prezentuje się następująco:

1. "Początki"

2. "Przypływy" feat. Ralph Kaminski

3. "Prosto"

4. "1-2 X"

5. "Powinnam?"

6. "Poganianki"

7. "Para"

8. "pCukier"

9. "Późne godziny"

10. "Próbujmy w równym tempie"

11. "Pogłos"