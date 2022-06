Obok takich tytułów, jak "Klara i Słońce", "Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę", "Dziewczyna, kobieta, inna" i "Delikatna równowaga", pojawiła się także książka polskiego autora - "Płynąc w ciemnościach" Tomasza Jędrowskiego. Wzmianka o tej powieści ukazała się nie tylko w biuletynie Duy Lipy rozsyłanym mailowo, ale także na jej profilu instagramowym, który obserwuje ponad 84 mln internautów.

"Płynąc w ciemnościach" to debiut literacki Jędrowskiego. Przedstawiona tu historia dzieje się na początku lat 80. w Warszawie. Głównymi bohaterami są dwaj nieszczęśliwie zakochani mężczyźni, Ludwik i Janusz, którzy stoją po przeciwnych stronach politycznej barykady. Wielu porównuje tę książką do głośniej powieści amerykańskiego pisarza André Acimana, "Tamte dni, tamte noce", na podstawie której powstał film z Timothée Chalametem.



Książka została napisana po angielsku (tytuł oryginalny "Swimming in the dark") i przetłumaczona na polski. Jędrowski jest synem polskich emigrantów, urodził się w Niemczech, wykształcił w Anglii, a mieszka we Francji. By zostać pisarzem, porzucił karierę prawnika.

