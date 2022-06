Jak zapewniają organizatorzy Czujesz Klimat? Stage będzie pierwszą w Polsce, w takim wymiarze i skali, niskoemisyjną sceną zasilaną wodorem. "Ekologiczny aspekt festiwalu wkracza w nowy wymiar" - czytamy.

Kto wystąpi na Czujesz Klimat? Stage?

Wśród artystów, którzy wystąpią na nowej scenie znaleźli się: Natalia Szroeder, LUNA, Ania Leon, Miętha, Muchy, Enola Gay, Julia Pośnik, Zalia, Meek, Oh Why?, Kasia Lins, Kaśka Sochacka oraz Marie.



Król dołącz do line-upu

To jednak nie koniec ogłoszeń. 30 czerwca lukę w line-upie Alter Stage festiwalu wypełnił Król.

Przypomnijmy, że w poprzednich ogłoszeniach poznaliśmy zastępstwo Dojy Cat, którym został ASAP Rocky. Do składu imprezy dołączył też zespół Mother Mother, Dakhabrakha oraz polscy artyści - Szczyl, Otsochodzi, Kacperczyk, Żabson & Young Igi, Vito Bambino, Eabs, Ralph Kaminski, Oki oraz Zdechły Osa.



Open’er Festival 2022. Kto wystąpi?

Open'er Festival 2022 odbędzie się w dniach 29 czerwca - 2 lipca. Wystąpią m.in.: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Twenty One Pilots, The Killers, Imagine Dragons, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Maneskin, Tove Lo, The Smile oraz Years & Years.