Pol'and'Rock Festival 2022: ostatnie ogłoszenia! Kto dołączył do imprezy?

Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Do tej pory ogłoszono, że na festiwalu wystąpią m.in. Limp Bizkit, The Exploited, Gwar, Clutch, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green oraz polskie grupy Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni, Organek, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny i Uliczny Opryszek.

Reklama

Zagrają również laureacie eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna, Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Transgresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Pol'and'Rock Festival 2021: tak odpoczywają uczestnicy 1 / 6 W tym roku Pol'and'Rock Festival po raz pierwszy odbywa się na terenie byłego lotniska Makowice - Płoty (woj. zachodniopomorskie). Źródło: PAP Autor: Lech Muszyński udostępnij

Jurek Owsiak ogłosił kolejnych wykonawców - na Dużej Scenie zagra Luxtorpeda, dobrze znana dzięki takim utworom, jak "Autystyczny", "Mambałaga", "Hymn" czy "Wilki dwa". To nie będzie ich pierwszy raz na festiwalu. W 2011 roku wywalczyli sobie, udziałem w Eliminacjach, wystąp na Dużej Scenie, a rok później odebrali nagrodę publiczności - Złotego Bączka. Po raz trzeci można było zobaczyć ich na otwarciu Festiwalu w 2016 roku.

Warto wspomnieć, że lider zespołu, Robert "Litza" Friedrich, nie ukrywa swojej fascynacji zespołem Clutch, a w tym roku na Najpiękniejszym Festiwalu Świata zespół Luxtorpeda będzie miał okazję zagrania na Dużej Scenie tuż przed swoimi idolami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Litza (Luxtorpeda): Polacy nigdy nie chodzili na czworakach INTERIA.PL

W ostatnim ogłoszeniu znalazł się jeszcze jeden dobrze znany uczestnikom artysta - Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore. "Wspaniały koncert projektu Piotra Bukartyka oraz zespołu Ajagore, będący manifestacją sprzeciwu artystów wobec nieuzasadnionej przemocy, wybrzmi w tym roku na Małej Scenie! Oczywiście naszej wieloletniej tradycji stanie się zadość i Piotr Bukartyk będzie obecny również na Dużej Scenie na zakończeniu festiwalu" - czytamy w zapowiedzi.

Pol'and'Rock Festival 2021 zakończony - tak bawili się ludzie ostatniego dnia imprezy 1 / 10 Tak bawili się uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2021 w Makowicach-Płotach Źródło: PAP Autor: Marcin Bielecki udostępnij

Do line-upu Dużej Sceny dołączył także projekt założony przez Nergala i Johna Portera - Me And That Man. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Grupa zadebiutowała singlem w dwóch wersjach językowych - polskiej ("Cyrulik Jack") i angielskiej ("My Church Is Black").

W marcu 2018 r. okazało się, że drogi Nergala i Portera się rozeszły. U boku Nergala pojawił się Sasha Boole, pochodzący z Ukrainy wokalista i gitarzysta. Teraz jednak, na 28. edycji festiwalu, zespół ponownie zagra z Porterem w składzie!