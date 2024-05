Niedawno informowaliśmy was o zwolnieniu Maryli Rodowicz z jury "The Voice Senior". Z tej okazji serwis Plotek przeprowadził sondaż wśród swoich czytelników, pytając, kogo widzieliby na jej miejscu. Najwięcej głosów uzyskała Ewa Bem, zdobywając 26% głosów.



Zaraz za nią uplasowała się Małgorzata Ostrowska, która zdobyła 17%, a podium zamknęła o dziwo sama Maryla Rodowicz z wynikiem 14%.

W związku z wynikami dziennikarze zapytali Ewę Bem, czy przyjęłaby propozycję objęcia posady jurorki w popularnym programie.

"The Voice Senior": Ewa Bem zastąpi Marylę Rodowicz. Jest oświadczenie

Ewa Bem z szacunkiem podziękowała za uznanie, jednak jednoznacznie odpowiedziała, że nie jest zainteresowana pracą w jury.

"To bardzo krzepiąca wiadomość dla każdego artysty. I cóż, na resztę pytań na razie nie odpowiem, ponieważ nie jestem zupełnie zainteresowana taką działalnością. Jurorką, a tym bardziej trenerką w 'The Voice of Poland' nie będę. Chcę wytłumaczyć dlaczego: po prostu te sprawy mnie nie interesują" - odpowiedziała artystka.



Wspomniała jednak o miłych doświadczeniach z "Drogi do gwiazd", które darzy ogromnym sentymentem.

"Zostanie mi w pamięci 'Droga do gwiazd', która była pod każdym względem dla mnie wspaniała, łaskawa i ciekawa. Wyróżniała ludzi z osobowością wśród amatorów. Teraz czasy są inne i wszystko jest inne. A to "inne" nie zawsze mi się podoba" - wytłumaczyła pani Ewa.

Program "Droga do gwiazd" debiutował na antenie TVN 10 marca 2001 roku i doczekał się czterech edycji. Prowadził go Zbigniew Wodecki, a w jury zasiadała Ewa Bem wraz z Piotrem Mikołajczykiem i Tadeuszem Sołtysem.



"The Voice Senior": Kto zastąpi Marylę Rodowicz?

Według nieoficjalnych informacji, TVP rozważa obsadzenie w tej roli Beaty Kozidrak. Trwają negocjacje, lecz decyzje jeszcze nie zapadły. Bez wątpienia wybór nowego jurora wpłynie na odbiór programu.