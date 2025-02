Tatiana Okupnik zadebiutowała jako trenerka "The Voice Senior" w 6. edycji programu. Wokalistka oceniała występy u boku Małgorzaty Ostrowskiej, Roberta Janowskiego i Andrzeja Piasecznego. W rozmowie z Plejadą, Okupnik zaznaczyła, że program nie jest nastawiony na rywalizację, a na emocje i historie uczestników w wieku 60+.

Niemniej jednak internauci w komentarzach pod postami na profilach TVP oraz programu nie gryźli się w język oceniając występy artystów oraz decyzje trenerów. Wokalistka przyznała, że dobrze jest zachować dystans do krytyki i pracować z uczestnikami po zakończeniu programu.

Każdy z trenerów doprowadził do finałowego odcinka dwóch uczestników, następnie wybierali oni po jednej osobie, która w ostatnim etapie walczyła o głosy widzów. Wielkim zwycięzcą okazał się być Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

"To była bardzo udana przygoda i jak przyszłam do programu, nie wiedziałam, czego się spodziewać. Brałam kiedyś udział w 'X Factorze', ale to jest inny format. Zupełnie inaczej było w 'The Voice'. W związku z wiekiem uczestników - 60+ - było więcej spokoju, więcej cieszenia się chwilą. Oczywiście, wkradały się nerwy, była też trema u uczestników, ale mnie się wydaje, że oni bardzo doceniali to, że w końcu łapią te swoje marzenia" - stwierdziła Tatiana Okupnik.

Tatiana Okupnik dementuje plotki o 'ustawce'

Trenerka zwróciła uwagę na charakter programu "The Voice Senior", mówiąc, że panuje tam zupełnie inna atmosfera, niż w programach, w których młodzi ludzie konkurują o sławę, pieniądze i przyszłą karierę: "Tu jest takie wejście po siebie, sięgnięcie po te swoje marzenia, które się odkładało latami na półkę. Nawet teraz jak mówię, to przechodzą mnie ciarki, bo było wiele momentów w tym programie, kiedy po prostu te historie mnie rozmiękczały".

"Przez 30-40 lat ludzie nie śpiewali, rezygnowali z siebie, dlatego że rodzina, dlatego że ktoś bliski chory i trzeba się nim opiekować, dlatego że mąż prosił, żeby żona nie rozwijała swojej kariery muzycznej albo żona prosiła, żeby mąż nie był rockmanem i oni to robili. I oczywiście to nie nam oceniać, bo nigdy nie jesteśmy w ich butach, ale rozmawiałam sobie z moją Ewą i pytałam jej się właśnie, jak ona to czuje, że odłożyła siebie na półkę. I ona mówi: 'no tak widocznie miało się potoczyć', ale ona strasznie by chciała wrócić do Polski, śpiewać i grać. Mam nadzieję, że otworzą się takie drzwi, żeby ona mogła bardziej intensywnie muzykować. To jest chyba bardziej program o emocjach, o historiach tych ludzi, a do tego jest doklejony fajny wokal" - opowiedziała Tatiana Okupnik.

Program oraz decyzje trenerów wzbudzały wiele emocji. Widzowie często wyrażali swoje niezadowolenie w sieci, zarzucali jurorom brak obiektywizmu, a nawet sugerowali, że niektóre decyzje mogły być ustawione. Tatiana Okupnik odniosła się do zarzutów.

"Przy każdej produkcji telewizyjnej, kiedy mamy do czynienia z konkursem, zawsze będą te głosy, że jeżeli coś jest nie po naszej [myśli], mówię o publiczności, to znaczy, że tam coś jest nie tak. Trzeba do tego mieć dystans, bo gdyby się czytało wszystkie komentarze albo za każdym razem chciało się wytłumaczyć, że 'nie, tak nie było' albo 'tak było', to człowiek by zwariował i mi się wydaje, że trzeba po prostu robić to, co się potrafi jak najlepiej i skupiać się na tym, żeby w przypadku nas trenerów, przychodzić do pracy przygotowanym, spędzać jak najwięcej czasu z tymi naszymi uczestnikami w ramach warsztatów i dać z siebie wszystko" - stwierdziła.

"Powtarzaliśmy wiele razy, że to są nasze wybory, to jest przesiane przez nasze emocje, nasze doświadczenia, nasze odczucia, ale też nasz stan danego dnia. I czasami może się zdarzyć, że publiczność w ogóle nie zrozumie, np. 'dlaczego ona przepuściła te odczucia' albo 'dlaczego się nie odwróciła przy tej osobie'.

"Wydaje mi się, że nie uniknie się tego rodzaju komentarzy i na przykład coś, co w ogóle by nam nie przyszło do głowy, nagle pojawia się taki komentarz, a wiadomo jak też media teraz działają, każdy walczy o kliki i czasami z jednego komentarza robiona jest burza. Myślę, że tutaj trzeba zachować zdrowy dystans i spokój w podejściu do tego, co się dzieje po programie. Bo kiedy rozmawia się z ludźmi na ulicy, (...) zdarzają się takie spotkania w warzywniaku, gdzieś tam w sklepie, w aptece, że ktoś mówi 'ojej, jak ja lubię Ewę' albo 'o Jezu, jaki ten Marian fajny'. No i tu reakcje są inne. Oczywiście, ktoś powie: 'a mnie się podobał jeszcze ktoś tam', ale to jest normalna rozmowa, z takim nastawieniem pozytywnym do drugiego człowieka, w związku z czym ja czerpię raczej z tego realu, z tej rzeczywistości niż z tego, że jest jakaś tam internetowa burza. Z tego staram się nie brać i nie czerpać" - podsumowała.

